رابط سريع √√ الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني| رقم الهوية للمدنيين والعسكريين في السعودية ( دليل شامل )

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في السعودية؛ تعتبر هذه العملية من أولويات الأشخاص الذين تقاعدوا، حيث تتولى المؤسسة العامة للتقاعد صرف الراتب التقاعدي لجميع المواطنين العاملين في القطاع العسكري والحكومي المدني، وتعمل على تنظيم كافة المسائل المتعلقة برواتب التقاعد في المملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف سويًا على كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد باتباع الخطوات الرئيسية.

موعد صرف راتب التقاعد بالسجل المدني 1444

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه سيتم صرف معاشات المتقاعدين في الشهر الحالي يوم الخامس والعشرين من الشهر الميلادي. يجب الإشارة إلى أن يوم صرف المعاشات قد يتم تأجيله أو تأخيره ليومين في حال كان يوم الصرف يوم إجازة رسمية في البلاد. ولذلك، سيكون موعد صرف المعاشات للمتقاعدين يوم الأربعاء الخامس والعشرين من يناير الحالي.

رابط الاستعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية

الحكومة السعودية توفر عدة طرق إلكترونية لتسهيل استعلام المتقاعدين عن راتبهم التقاعدي وطريقة حسابه، ويبحث الأشخاص عن طرق استعلام عن راتبهم التقاعدي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. هنا أهم 6 خطوات للاستعلام برقم الهوية 1444:

“تسجيل الدخول” في موقع مؤسسة التقاعد. هنا . إدخال كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح. يتم اختيار رابط النفاذ الوطني. الاختيار من الخدمات استعلام عن خدمة. طريقة الدخول للمستخدم هي إدخال رقم الطلب والرمز التحقق والتأكد من صحة كتابتهم في المواقع المحددة. سوف تقوم المنصة بفتح صفحة تحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاش لهذا الشهر الجاري.

حاسبة التقاعد المبكر لعام ١٤٤٤هـ

: أولاً، يجب النقر فوق الموقع الذي يشير إليه في أعلى صفحة وهو موقع مؤسسة التقاعد.

يتم الضغط على خدمات إلكترونية.

يقوم الشخص الذي يستفسر بالإجابة على الأسئلة التي أمامه وتتضمن الإجابة على: