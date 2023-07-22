مشاهدة فيلم اوبنهايمر وي سيما wecima مترجم كامل | فيلم كريستوفر نولان روبرت الجديد 2023 oppenheimer ايجي بست جودة عالية 4k

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فيلم أوبنهايمر oppenheimer مترجم كامل

تدور أحداث فيلم oppenheimer أوبنهايمر حول السيرة الذاتية للعالم الفيزيائي روبرت أوبنهايمر، وهو مخترع القنبلة الذريةـ وهو السبب الأساسي في وجود الأسلحة الفتاكه في عصرنا الحديث.

oppenheimer أوبنهايمر فيلم درامي مشوق وخاصة وأن أحداثه حقيقة، وتجسد كيف كان للعالم روبرت أوبنهايمر دوراً في تطوير القنبلة الذرية وتغير العالم في كل شيء.

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أبطال فيلم اوبنهايمر كريستوفر نولان

كيليان مورفي || جاي روبرت أوبنهايمر