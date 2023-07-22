شقق الموظفين تشطيب كأمل” أسعار شقق العاصمة الادارية الجديدة 2023

خلال الأيام الأخيرة شهدت أسعار شقق العاصمة الإدارية الجديدة لعام 2023 ارتفاعًا نتيجة انتقال عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية للعمل في المدينة الجديدة، وبالتحديد في الحي الحكومي الذي أصبح جاهزًا للاستخدام. كما بدأ جهاز مدينة بدر في تسليم أول شقق للموظفين المنتقلين للعمل بالحي الحكومي.

شقق العاصمة الإدارية الجديدة

تم الإعلان أيضًا عن تسليم عدد من شركات التطوير العقاري وحداتهم السكنية في مدينة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الإسكان بتسليم شقق الحي السكني الثالث التي تم طرحها في الفترات السابقة.

مع بداية العمل في مدينة العاصمة الإدارية، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة تقريبية تصل إلى 20% خلال الفترة الأخيرة، ومن خلال هذا التقرير سوف يتضح أن أسعار الشقق تختلف حسب المناطق السكنية داخل المدينة.

أسعار شقق العاصمة الإدارية الجديدة

في منطقة حدائق العاصمة والتي تعتبر أقرب منطقة للعاصمة الإدارية وتضم سكن موظفي الحكومة، يتراوح سعر المتر السكني بين 6 آلاف جنيه و 8 آلاف جنيه، ويتوسط حجم الوحدات السكنية هناك بمساحة تبلغ حوالي 120 مترًا، وقد بلغ سعر الوحدة السكنية المتوسطة حوالي 850 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

سجل متوسط أسعار المتر السكني في عدد من مناطق العاصمة الإدارية كما يلي:

الحي السكني الرابع: متوسط سعر المتر السكني هنا يبلغ 24 ألف جنيه.

الحي السكني الثالث ومنطقة الاستثماريين: متوسط سعر المتر السكني في هذه المناطق يبلغ 21 ألف جنيه.

منطقة الداون تاون: سجل سعر المتر السكني هنا 20 ألف جنيه.

منطقة الأعمال المركزية: سجل سعر المتر السكني هنا 16 ألف جنيه.

وبالنسبة للحي السكني السابع والحي السكني الثامن، اعتُبرت الشقق هنا هي الأرخص حيث تراوحت أسعار المتر السكني بين 16 ألف جنيه وحتى 13 ألف جنيه.

وأسعار الوحدات السكنية في هذه المناطق تراوحت بين مليون و300 ألف وحتى مليون و850 ألف جنيه.