رابط تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 للكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية مصر| خطوات تسجيل الرغبات الكترونياً

تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 للكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية تتزايد الآن رغبة الناس في البحث عن تنسيق الثانوية العامة للكليات والمعاهد في الجامعات الحكومية 2023/2024. أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان على موقع فيس بوك قائمة بالخطوات التي يجب اتباعها لإتمام عمليات التسجيل اللازمة في تنسيق الثانوية العامة للكليات والمعاهد في الجامعات الحكومية للعام 2023/2024.

تنسيق الثانوية العامة 2023/2024

تم تكليف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير المعلومات اللازمة للطلاب ليتمكنوا من استخدام رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 بشكل صحيح، واختيار رغباتهم بدقة عندما يتم انطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني بشكل رسمي.

وفقًا للدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، سيتم تنفيذ تنسيق الثانوية العامة لعام 2024 بشكل إلكتروني من خلال رابط معين على موقع الوزارة، وسيتم الإعلان عن كيفية اختيار الرغبات مع البدء في عملية التقديم.

لينك تنسيق الثانوية العامة 2023

سنقوم بنشر رابط تنسيق الثانوية العامة 2023، ومن خلاله سيتمكن الطلاب والطالبات من تسجيل رغباتهم في الالتحاق بالمعاهد والكليات بأنواعها في جميع الجامعات الحكومية. الرابط هو https://tansik.digital.gov.eg/application/.

خطوات تسجيل رغبات التنسيق الإلكتروني

ادخل على موقع التنسيق.

ادخال رقم الجلوس.

كتابة الرقم السري.

اكتب الرقم التأكيدي.

اضغط على الشرطة التالية للتحقق من معلوماتك.

سوف تظهر لك شاشة تحتوي على 75 رغبة للاختيار والتعديل.

يمكن تحديد طريقة الاختيار إما بالتركيز على المجالات التخصصية أو بالاعتماد على الجامعات المحددة.

اختر الجامعة أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به من خلال قوائم التوزيع الجغرافي.

إذا كنت ترغب في نفس التخصص، قم بتحديد جميع الكليات الموجودة في منطقة محافظتك.

عند الانتهاء من تسجيل الرغبات، ستظهر لك جميع الرغبات المُسجلة مع رقم الإيصال، وعليك الاحتفاظ بها أو طباعتها.

بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، يمكنك معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحك له عن طريق الموقع الإلكتروني.

مرحلة التنسيق الثانية تشهد الإعلان عن الحد الأدنى المطلوب، بالإضافة إلى بداية المرحلة وعدد أيام التسجيل والحد الأدنى المسموح به.