حضريها في المنزل ووفري.. طريقة عمل القشطوطة زي المحلات | مكونات وطريقة تحضير القشطوطة

طريقة عمل القشطوطة زي المحلات تأتي في مقدمة أفضل وصفات الحلوى التي ترغب النساء في تعلمها، خاصة أنها وصفة حلوى مميزة ولذيذة يريد الجميع تناولها لرؤيتها باستمرار في المحلات، حيث يجد البعض اختلاف بين تحضيرها في المنزل عن محل الحلوى، لكن عادة تكون طريقة التحضير في المنزل غير صحيحة، ومع شراؤها من المحلات يكون السعر كبير بعض الشيء ولا تكفي عدد كبير، لهذا يعتبر التحضير في المنزل هو الأمثل للتوفير ولكي يأكل منها الجميع، ونستعرض عبر موقعنا البديل طريقة عمل القشطوطة زي المحلات بمذاق لذيذ وشهي بداية من المكونات وحتى طريقة التحضير.

طريقة عمل القشطوطة زي المحلات

يريد البعض طريقة عمل القشطوطة زي المحلات بدلاً من شراؤها من متاجر الحلوى، أولاً للتوفير، ثانياً لكي يتم عملها بكميات أكبر حتى تكفي جميع من في المنزل، ونبدأ مع المكونات..

مكونات القشطوطة

تتمثل مكونات القشطوطة فيما يلي:

كوب من الحليب.

كوب من الدقيق.

كوب من الكريم شانتيه بودره.

نصف كوب من السكر.

ستة أكواب من الحليب لسقي الكيكة.

٤ بيضات كبيرة.

ملعقة كبيرة من بيكنج باودر.

فانيليا.

مربى الحليب أو صوص التوفي.

بسكويت اللوتس.

الفواكه وكريمة اللوتس.

رشة من الملح.

خطوات عمل القشطوطة زي محلات الحلوى

نبدأ مع طريقة عمل القشطوطة زي المحلات بالخطوات التالية: