حضريها في المنزل ووفري.. طريقة عمل القشطوطة زي المحلات | مكونات وطريقة تحضير القشطوطة
طريقة عمل القشطوطة زي المحلات تأتي في مقدمة أفضل وصفات الحلوى التي ترغب النساء في تعلمها، خاصة أنها وصفة حلوى مميزة ولذيذة يريد الجميع تناولها لرؤيتها باستمرار في المحلات، حيث يجد البعض اختلاف بين تحضيرها في المنزل عن محل الحلوى، لكن عادة تكون طريقة التحضير في المنزل غير صحيحة، ومع شراؤها من المحلات يكون السعر كبير بعض الشيء ولا تكفي عدد كبير، لهذا يعتبر التحضير في المنزل هو الأمثل للتوفير ولكي يأكل منها الجميع، ونستعرض عبر موقعنا البديل طريقة عمل القشطوطة زي المحلات بمذاق لذيذ وشهي بداية من المكونات وحتى طريقة التحضير.
طريقة عمل القشطوطة زي المحلات
يريد البعض طريقة عمل القشطوطة زي المحلات بدلاً من شراؤها من متاجر الحلوى، أولاً للتوفير، ثانياً لكي يتم عملها بكميات أكبر حتى تكفي جميع من في المنزل، ونبدأ مع المكونات..
مكونات القشطوطة
تتمثل مكونات القشطوطة فيما يلي:
- كوب من الحليب.
- كوب من الدقيق.
- كوب من الكريم شانتيه بودره.
- نصف كوب من السكر.
- ستة أكواب من الحليب لسقي الكيكة.
- ٤ بيضات كبيرة.
- ملعقة كبيرة من بيكنج باودر.
- فانيليا.
- مربى الحليب أو صوص التوفي.
- بسكويت اللوتس.
- الفواكه وكريمة اللوتس.
- رشة من الملح.
خطوات عمل القشطوطة زي محلات الحلوى
نبدأ مع طريقة عمل القشطوطة زي المحلات بالخطوات التالية:
- وضع البيض مع الفانيليا والسكر في إناء، ونقوم بمزجهم معاً باستخدام المضرب الكهربائي لتذوب المكونات بشكل جيد.
- خلط باقي المكونات الجافة مثل الدقيق ومسحوق الخبز، مع إضافة ملعقة صغيرة من محسن الخبز في حالة الرغبة والقليل من الملح.
- نأتي بصينية ونقوم بدهنها ببعض الزيت ووضع القليل من الدقيق في كل أجزائها، ثم نصب الخليط بها.
- نضع الصينية على شبكة الفرن على درجة حرارة 180 لوقت بين 25 وحتى نصف ساعة كاملة.
- بعدما تنضج نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها لكي تبرد، ثم نسقيها بباقي أكواب الحليب المثلج ونبدأ في تحضير كريمة القشطوطة.
- نضع اللبن البارد مع الكريم شانتيه، ثم نضعهم فوق الكيك ونضعه في الثلاجة حوالي نصف ساعة.
- نُضيف للكيك الصوص المفضل مثل الكراميل أو غيره.
- يتم تقديم الكيك مع طبق أرز بلبن أو ما تريدونه كالأطباق الجاهزة.