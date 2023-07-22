عاجل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط الوزارة الإلكتروني

صدر بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتهدئة طلاب الثانوية العامة، يحدد فيه موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 بشكل رسمي، سواء عبر الإنترنت أو في المدارس.

ظهر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. وفي هذا المقطع، أعلن متى ستكون نتيجة امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023.

أعلن حجازي بعض المعلومات الأخرى بالإضافة إلى إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023، وتشمل هذه المعلومات نسب النجاح في بعض المواد مثل اللغة الأجنبية الثانية ،واللغة العربية،والكيمياء، وغيرها.

سيتم مرور النتائج بعدة أطوار، وهي: التصحيح، المراجعة، رصد الدرجات، جمعها، وغيرها من الخطوات المختلفة التي تنتهي بإعداد النتائج ومن ثم يتم عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية والتي تشمل العلوم والرياضيات والأدب.

نتيجة الثانوية العامة 2023

تم بدء امتحانات السنة الثالثة من التعليم الثانوي في اليوم الثاني عشر من يونيو عام 2023، واستمرت حتى يوم السبت الخامس عشر من شهر يوليو الحالي.

ينتظر الآن 783025 طالبًا وطالبة نتائج الامتحانات في مختلف الشعب الأدبية والعلمية والرياضية والعلمية-العلوم، موزعون على النحو التالي؛

الشعبة الأدبية: 276211 طالب وطالبة.

الشعبة العلمية علوم: 391671 طالب وطالبة

الشعبة العلمية رياضة: 98658 طالب وطالبة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

صرّح وزير التربية والتعليم في مقطع فيديو نُشِرَ عبر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن نتائج امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي لهذا العام ستعلن في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

في البداية، تُعرض النتيجة إلكترونياً عبر موقع الوزارة من خلال أرقام جلوس الطلاب، ومن ثم يتم توزيعها في المدارس في اليوم التالي. بعد ذلك، يحصل الطلاب على شهادات رسمية تحتوي على الرقم السري الخاص بالتسجيل في التنسيق.

تم ذكر أن امتحانات الثانوية العامة تمت هذا العام في ظروف مختلفة عن السنوات السابقة، حيث تم إنشاء وسائل للحماية تهدف إلى تقليل ظاهرة الغش وتسريب الاختبارات عبر الإنترنت.

رغم ذلك، سجلت المواقع الإلكترونية، تداول امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد على مجموعات تطبيق “تيليجرام” بعد بضع دقائق من انعقاد اللجان.

وقع هذا الحدث على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم بمنع الطلاب وأعضاء اللجان من استخدام الهواتف في اللجان، وبالإضافة إلى ذلك، تم تركيب كاميرات في العديد من المدارس.

وفي التقارير اليومية التي صدرت عن وزارة التربية والتعليم حول امتحانات الثانوية العامة، لم يمر يوم دون أن تعلن الوزارة عن اكتشاف عدد من حالات الغش الإلكتروني، وأكدت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين.