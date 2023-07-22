حصري الأن.. رابط نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023 برقم الجلوس فقط

سوف يتم نشر نتائج الثانوية العامة لليمن لعام 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وقد أثارت نتيجة الثانوية العامة في اليمن اهتمامًا كبيرًا بين الطلاب وأولياء الأمور، لأنه يعتبر من أهم الأحداث في الايام القادمة، لأن اجتياز هذه المرحلة يعني دخول الطلاب إلى التعليم العالي، ووفقًا لرغبات كل طالب، كلما ارتفعت النتيجة زادت فرصة الالتحاق بجامعة أفضل.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

أكد مسئولون في وزارة التربية والتعليم اليمنية، أن نتائج الثانوية العامة في اليمن سيتم الإعلان عنها قريبًا، وأن أعمال تصحيح وتعديل الصفوف ومراقبتها اقتربت من الانتهاء، ومن المنتظر اعلان النتائج في القريب العاجل، وأكدت مصادر وزارة التربية والتعليم أن مؤشرات تحصيل الطلاب في معظم مواد الثانوية العامة كانت أعلى بشكل مطمئن مما كانت عليه في العام الماضي مما يدل على حسن الأداء وتفوق الطلاب والطالبات.