حصري الأن.. رابط نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023 برقم الجلوس فقط
حصري الأن.. رابط نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023 برقم الجلوس فقط
سوف يتم نشر نتائج الثانوية العامة لليمن لعام 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وقد أثارت نتيجة الثانوية العامة في اليمن اهتمامًا كبيرًا بين الطلاب وأولياء الأمور، لأنه يعتبر من أهم الأحداث في الايام القادمة، لأن اجتياز هذه المرحلة يعني دخول الطلاب إلى التعليم العالي، ووفقًا لرغبات كل طالب، كلما ارتفعت النتيجة زادت فرصة الالتحاق بجامعة أفضل.
نتائج الثانوية العامة اليمن 2023
استخراج نتائج الثالث الثانوي في اليمن
من خلال جهود وزارة التربية والتعليم بقيادة الأستاذ طارق سالم الكعبري، تم الكشف عن روابط إلى درجات الثانوية العامة اليمنية ويمكن الحصول على الدرجات باتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
- حدد نوع القسم الذي تتواجد فيه، سواء كان قسمًا أدبيًا أو علميًا، أو شهادة معادلة المدرسة الثانوية.
- حدد العام الدراسي الحالي.
- انقر فوق المربع “أنا لست روبوت”.
- انقر فوق زر البحث وستظهر نتائجك.
موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن
على جميع الطلاب متابعة الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المواعيد الرسمية للحصول على النتائج، الجدير بالذكر أن نائب رئيس وزارة التربية والتعليم اليمنية قد أوضح أن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية قد بلغ حوالي 190 ألف طالب وطالبة تم تقسيمهم على جميع المحافظات، هذا في جميع محافظات الجمهورية، وتم توزيعهم على عدد محدد من اللجان في كل محافظة، وتمت عملية الامتحان بسلاسة دون أي عائق أو صعوبة.