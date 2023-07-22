اسماء المشمولين في الوجبة 9 التاسعة العراق 2023 استخراج الكشوفات عبر منصة مظلتي

يتساءل الكثير من المواطنين في العراق، عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة داخل العراق، حيث إن الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات يقومون بشكل مستمر بالبحث عن الكشوفات التي يتم فيها نزول أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023، حيث تُشير بعض التصريحات إلى أن الإعلان عن هذه الأسماء سيكون في غضون الفترة القليلة المقبلة.

الحصول على الوجبة التاسعة

وأكدت بعض المصادر داخل وزارة العمل العراقية، أنه سيتم الإعلان عن القوائم على ثلاث دفعات بسبب كثرة المقبولين بهذه الوجبة، مع العلم أن الوزارة حريصة على إيصال الدعم إلى جميع المتقدمين الراغبين في الحصول على المساعدات، فضلاً عن أن عدد المقبولين وصل إلى نحو 400 ألف طلب، في حين أن الوزارة قررت بعض فحص الطلبات قبول نحو 200 ألف طلب من أجل الحصول على الوجبة الاجتماعية، من أجل سد احتياجاهم الأساسية والفعلية لكافة المستفيدين.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط الهامة من أجل القبول في الرعاية الاجتماعية داخل العراق وهي تتمثل في الأتي:-

لابد وأن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يجب أن يكون مسجل في الشئون الاجتماعية.

عدم امتلاك المتقدم لأي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

لابد من إدخال جميع البيانات اللازمة.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وفقًا للأتي:-