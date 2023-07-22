حجز شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 18 المستندات والأوراق المطلوبة للمتقدمين القطاع الحكومي والخاص

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن رابط التسجيل في حجز شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 18، ويُعتبر التقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي فرصة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين يعانون من ضعف الرواتب، يُمكنهم الحصول على رابط التسجيل لدى شركة الإسكان الاجتماعي والتقدم للحجز، يتطلب عملية التسجيل تقديم بعض الأوراق اللازمة للإثبات والتحقق من الهوية والمؤهل الاجتماعي، فيما يلي من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على رابط التسجيل في حجز شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 18 وكيفية التقديم بالإضافة إلى المستندات والأوراق المطلوبة.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 18

فرصة حجز شقق الإسكان الاجتماعي تتيح للأفراد الذين يعانون من ضعف أو محدودية الدخل الحصول على شقة سكنية بسعر معقول، يمكنك الاطلاع على الإعلان رقم 18 والتسجيل من خلال الرابط المتاح لحجز الشقق الاجتماعية، بعد فتح باب التسجيل على الموقع، يجب أن تقدم جميع الأوراق الداعمة التي تثبت أحقيتك في الحصول على الشقة، وتقوم بتأكيد هويتك ومؤهلك الاجتماعي والمالي وغير ذلك من الخطوات المتعلقة بعملية الاستحقاق وفقًا للمتطلبات المحددة.

المستندات والأوراق المطلوبة

لتقديم طلب في شقق الإسكان الاجتماعي بالاعلان رقم 18، يختلف النوع والكمية من المستندات المطلوبة حسب فئة المتقدمين. إليك قائمة بأهم المستندات لبعض الفئات:

للمتقدمين من القطاع الحكومي:

هوية وطنية سارية المفعول.

شهادة راتب أخيرة تثبت دخلهم.

شهادة عدم ممانعة من جهة العمل.

للمتقدمين من القطاع الخاص:

هوية وطنية سارية المفعول.

شهادة راتب أخيرة تثبت دخلهم.

شهادة عدم ممانعة من جهة العمل.

شهادة من البنك تثبت الأحقية للحصول على الدعم الإسكاني.

خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 18

يُمكنك الآن حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الإعلان رقم 18 باتباع الخطوات التالية: