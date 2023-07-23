بشري سارة للموظفين” مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 (الحكومي + الخاص + البنوك)

بمناسبة احتفال رأس السنة الهجرية، قررت الدولة منح إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والوزارات، كما أعلنت أيضًا عن منح جميع العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية بنفس المناسبة الدينية، تُعد هذه الإجازة مدفوعة الأجر لكل من القطاعين العام والخاص. وفقًا لموقع مجلس الوزراء، ستكون إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو، وسيتم استبدالها بيوم الخميس 20 يوليو.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

بمناسبة احتفال بثورة 23 يوليو، قررت الدولة منح إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والوزارات، وتم أيضًا منح جميع العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية للاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، تعتبر هذه الإجازة مدفوعة الأجر لكل من القطاعين العام والخاص وفقًا لموقع مجلس الوزراء ستكون إجازة ثورة يوليو يوم الأحد الموافق 23 يوليو.

الإجازات المتبقية في عام 2023

إليك نظرة شاملة على الإجازات الرسمية المتبقية في شهر سبتمبر وأكتوبر 2023:

إجازات شهر سبتمبر 2023:

المولد النبوي الشريف: تمنح الدولة إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والوزارات، وكذلك للعاملين في القطاع الخاص، تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر تم تحديد يوم الأربعاء 27 سبتمبر للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وسيتم تأجيلها ليوم الخميس 27 سبتمبر.

إجازات شهر أكتوبر 2023:

حرب أكتوبر: تمنح الدولة إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والوزارات، وكذلك للعاملين في القطاع الخاص، تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر. تم تحديد يوم الجمعة 6 أكتوبر للاحتفال بحرب أكتوبر.

إجازات شهر سبتمبر

كثير من الناس يبحثون عن مواعيد الإجازات الرسمية في الدولة ليستمتعوا بقضاء وقت مميز مع الأهل والأحباب، ومع بداية إجازة اليوم الأحد بمناسبة ثورة 23 يوليو، يتوقف الناس على معرفة المواعيد الباقية للإجازات الرسمية خلال عام 2023، ونقدم اليكم من خلال الجدول التالي مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية .

المناسبة التاريخ المولد النبوى الشريف الأربعاء 27 سبتمبر

إجازات شهر أكتوبر