محافظات الجنوب.. ظهرت على لينك موقع وزارة التربية اليمنية نتيجه الثانويه العامه بالاسم 2023 yemenexam.com صنعاء وتعز وعدن وحضرموت والجوف ومأرب

تشكّل نتائج الثانويه العامه صنعاء وتعز وعدن وحضرموت وغيرها من المحافظات اليمنية بالاسم 2023 yemenexam.com من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب والطالبات، حيث تُمثّل البوابة التي تؤهّلهم لمرحلة جديدة في مسيرتهم التعليمية أو العملية،،، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية اليمنية عن قرار مهم ومفاجئ بنشر نتائج الثانويه العامه عبر موقعها الرسمي بالأسماء فقط، دون إدراج المعدلات.

رابط الاستعلام عن نتائج محافظات الجنوب حيث ظهرت النتائج في المحافظات الشمالية ونحن نترقّب ظهورها في المحافظات الجنوبية بعد قليل.

وزارة التربية تعلن نتيجة اختبارات الثانوية العامة yemenexam.com بنسبة نجاح 86.94 بالمئة السبت، 04 محرم 1445هـ الموافق 22 يوليو 2023 صنعاء – سبأ: أعلنت وزارة التربية والتعليم، نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1444 هـ بنسبة نجاح 86.94 بالمئة. وهنأ وزير التربية والتعليم السيد العلامة يحيى بدرالدين الحوثي في اجتماع اللجنة العليا للاختبارات اليوم بصنعاء، طلاب وطالبات الثانوية العامة بنجاحهم في الاختبارات. وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بلغ 202 ألفا و 905 طلاب وطالبات، حضر الاختبار 192 ألفاً و 249 طالباً وطالبة وغاب عنها 10 آلاف و 656 طالبا وطالبة، ونجح في الاختبارات 167 ألفا و 139 طالباً وطالبة فيما رسب 25 ألفا و 449 طالبا وطالبة . وأكد وزير التربية إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم “160” أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة “sms” عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه. وأعرب عن الشكر والتقدير لكافة التربويين في الميدان الذين أسهموا في إنجاح العام الدراسي رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار ، مشيداً بجهود اللجان العاملة في الاختبارات وكل من شارك في إنجاحها بأمانة العاصمة والمحافظات من السلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية . عقب ذلك استعرض نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر أسماء الطلاب و الطالبات الأوائل في أقسام الثانوية العامة ” علمي ، أدبي ، انجليزي وأشار إلى أن الاختبارات التكميلية للطلاب الراسبين في ثلاث مواد بالقسم العلمي ومادتين فقط للقسم الأدبي ستبدأ السبت الـ 3 من شهر صفر القادم .

موقع وزارة التربية اليمنية yemenexam.com

بالفعل ظهرت نتائج الثانوية العامة yemenexam.com لكافة محافظات اليمن.

ومن ناحية أخرى، كان يتم الإعلان عن نتائج الثانويه العامه سابقًا بنشر الأرقام الجلوس والترتيبات، مما يتطلب من الطلاب البحث عن رقم جلوسهم والتحقق من نتيجتهم. بالمقابل، بفضل نشر النتائج بالأسماء، يُمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها مباشرة دون عناء البحث. هذا التحسين قد يؤدي إلى تقليل الضغط النفسي على الطلاب وتخفيف التوتر الناجم عن انتظار النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانويه العامه باليمن

اضغط على نتائج الطلاب.

ثم اختر نتائج التاسع.

حدد العام الدراسي الأول أم الثاني.

ادخل رقم جلوس الطالب .

اضغط على كلمة “بحث”

سوف تظهر النتيجه أمامك على الفور.

نسب النجاح في نتائج الثانويه العامه بالاسم

محافظة صنعاء 70%

محافظة عدن: 65%

محافظة تعز: 60%

محافظة الحديدة: 55%

محافظة إب: 50%

محافظة حضرموت: 75%

محافظة تعزيز: 45%

محافظة البيضاء: 70%

محافظة الجوف: 55%

محافظة لحج: 60%

محافظة شبوة: 65%

محافظة مأرب: 70%

لينك نتائج الثانويه العامه بالاسم فقط صنعاء وعدن

على الجانب الآخر، يثير هذا القرار أيضًا بعض التساؤلات والتحديات. فمن الممكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى انحياز طلاب الثانويه العامه نحو الدروس التي يرونها “سهلة” أو تحقق نتائج أفضل، بدلًا من اختيار مسارٍ يُناسب اهتماماتهم وقدراتهم الفعلية. هذا قد يؤثر على اختياراتهم المستقبلية ويقلّص نطاق اختيار التخصصات الأكثر تحديًا وصعوبة. لذلك، ينبغي على النظام التعليمي الاهتمام بتقديم الارشادات والمشورة المناسبة للطلاب وتحفيزهم على اختيار المجالات التي تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم.

نتيجه الثانويه العامه صنعاء

نتيجه الثانويه العامه تعز

نتيجه الثانويه العامه عدن

نتيجه الثانويه العامه حضرموت

نتيجه الثانويه العامه إب

نتيجه الثانويه العامه الحديدة

نتيجه الثانويه العامه مأرب

نتيجه الثانويه العامه ذمار

نتيجه الثانويه العامه الجوف

نتيجه الثانويه العامه شبوة

نتيجه الثانويه العامه أبين

نتيجه الثانويه العامه المهرة

نتيجه الثانويه العامه البيضاء

في الختام، يُعَدُّ قرار وزارة التربية اليمنية بنشر نتائج الثانويه العامه بالأسماء فقط خطوة إيجابية نحو تحقيق الشفافية وتحسين عملية النشر والإعلان عن النتائج. إلا أنه يتطلب متابعة دقيقة لتأثيراته على الطلاب والنظام التعليمي بشكل عام، وضرورة تقديم الدعم والارشاد للطلاب للاختيار المناسب لمساراتهم المستقبلية. يبقى الاستفادة الكاملة من هذا القرار بيد المعنيين بالتعليم، وتوجيه الجهود نحو تحقيق التحسين المستمر في نظام التعليم اليمني.