رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 موقع وزارة التربية والتعليم res-ye.ne

رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 ، حيث سيتم نشر نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بهم ، تعد نتائج الثانوية العامة من أهم الأحداث التي ينتظرها الطلاب، حيث تحدد هذه النتائج مصير الطلاب ومسار حياتهم الدراسية، إذ تؤثر على فرص الطلاب في الانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية واختيار التخصص الذي يرغبون به في المستقبل ، لذلك، يحرص الجميع على الحصول على درجات جيدة ومرتفعة، ومن ثم زيادة فرصهم في الالتحاق بالكليات التي تلبي طموحاتهم.

اعلان نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023

أكد مسؤول في وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج الثانوية العامة على وشك الإعلان عنها، حيث أن عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في مراحلها الأخيرة ، وأشار المسؤول إلى أن الرابط الخاص بالاستعلام عن النتائج سيتم تفعيله قريباً بعد اعتمادها ، وأضاف مصدر آخر في الوزارة أن مؤشرات نجاح الطلاب مطمئنة ومرتفعة بشكل عام مقارنة بالعام الماضي في معظم مواد الثانوية العامة، مما يشير إلى أداء جيد وتفوق للطلاب والطالبات في الامتحانات ، وعبر المسؤول عن أمله في أن تترجم هذه المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة ومبهجة للطلاب والطالبات الذين يسعون إلى الالتحاق بالتعليم العالي وتحقيق أحلامهم المهنية.

رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023

يسر وزارة التعليم بقيادة الأستاذ طارق سالم الكعبري أن تعلن عن إتاحة نتائج الثانوية العامة في اليمن عبر الرابط التالي:

1- قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمن https://res-ye.net/

2- حدد نوع القسم الدراسي الذي تنتمي إليه، بما في ذلك القسم الأدبي أو العلمي أو الشهادة المعادلة للثانوية.

3- حدد السنة الدراسية الحالية.

4- اختر خيار “أنا لست روبوت” في المربع المقابل.

5- اضغط على زر البحث، وستظهر لك نتيجتك.

نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية.