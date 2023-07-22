هنا..موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في الدورى المصري الممتاز و تردد القنوات الناقلة

في الساعات الأخيرة، بدأ عشاق كرة القدم المصرية البحث عن موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولة الدوري المصري، حيث يسعى الجميع للاستمتاع بأداء الفريق ومعرفة مبارياته المتبقية في البطولة. في هذا المقال، سنوضح موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، وكذلك القنوات التي ستنقل هذه المباراة.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز فى الدورى

تسعى الجماهير الرياضية إلى معرفة موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، حيث سيحتضن فريق بيراميدز فريق الأهلي في مواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد الموافق 23 يونيو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم استضافتها على ملعب الدفاع الجوي، يسعى الفريق الأهلي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لتحقيق دوري اللاهزيمة، حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن في بطولة الدوري الممتاز، بالمقابل، يسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الانتصار على بطل أفريقيا، والاستعداد للموسم القادم الذي يشارك الفريق فيه لأول مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. يحتل بيراميدز المركز الثاني في بطولة الدوري المصري الممتاز، وهو خلف النادي الأهلي الذي تمكن مؤخرًا من تحقيق لقب بطولة الدوري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز