تردد قناة كوكي كيدز الجديدة 2023 على القمر الصناعي نايل سات تابع افضل برامج الكرتون والأناشيد و اغاني الاطفال

إستقبل الآن تردد قناة كوكي كيدز الجديدة 2023 على القمر الصناعي نايل سات وشاهد افضل برامج الكرتون والأناشيد و اغاني الاطفال، اضبط الآن تردد قناة كوكي كيدز على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات حيث أنه يتم البحث بشكل مكثف عن تردد قنوات الاطفال وتعتبر قناة كوكي كيدز من بين افضل قنوات الاطفال في الوقت الحالي وتعتبر كذلك من احسن وافضل القنوات.

تردد قناة كوكي كيدز الجديدة

تعتبر قناة كوكي كيدز واحدة من أفضل قنوات الاطفال في الفترة الأخيرة حيث تقدم القناة محتوى جيد وهادف للأطفال وتتميز القناة بأنها تقدم برامج مختلفة إلى حد كبير عن قنوات الأطفال التقليدية حيث نجد أن القناة تقدم محتوي عبارة عن افلام كارتون ومسلسلات وكذلك اناشيد واغاني اطفال وتسهيل القناة إلى تعليم الاطفال الحروف الانجليزيه والعربيه وغيرها من الحروف أيضا اسماء الحيوانات والالوان باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية والجدير بالذكر أن بث القناة مستمر دائما.

اضبط الآن تردد قناة كوكي كيدز

يتم الحصول على قناة كوكي كيدز عن طريق ضبط جهاز ارسال الخاص بك على تردد القناة الجديد وهو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10160.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

وبعد ضبط جهاز الارسال الخاص بك على تردد القناة الجديد سوف تتابع افضل برامج كارتون الاطفال وكذلك افضل الاغاني والأناشيد والجدير بالذكر أنه من بين قنوات الاطفال المميزة نجد قناة طيور الجنة وكذلك قناة وناسة اطفال وايضا قناة طيور بيبي حيث تتميز هذه القناة بأنها تتناسب مع عمر الاطفال في أي وقت.