“هنــا” أفضل كليات ومعاهد ما بعد الثانوية العامة 2023 تقبل من أقل الدرجات .. اعرف التخصصات والأقسام بكل كلية

تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 يوم أمس، بعد أن أعتمدت وزارة التربية والتعليم النتائج التي أُعلنت عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتحديدًا من قِبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

كليات ومعاهد ما بعد الثانوية العامة

وعقب الحصول على النتيجة، بدأ طلاب الثانوية العامة في البحث عن الكليات والمعاهد المعتمدة التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والتي تتوافق مع اختيارهم لشعبة علمي علوم.

وفيما يلي قائمة بالكليات والمعاهد المعتمدة والمتاحة لطلاب شعبة علمي علوم في الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، وذلك وفقًا لما نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

جامعة القاهرة: الطب ،طب الفم والأسنان ،الصيدلة ،العلاج الطبيعي ،الطب البيطري ،التمريض (طلبة وطالبات) ،المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني (طلبة وطالبات) ،المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام (طلبة وطالبات).

جامعة الإسكندرية: ،الطب ،طب الأسنان ،الصيدلة ،الطب البيطري ،التمريض (طلبة وطالبات) ،المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات) ،زراعة سابا باشا.

جامعة مطروح: طب بيطري ،تمريض مطروح (طلبة وطالبات) ،زراعة فوكه بمرسى مطروح ،جامعة عين شمس:الطب ،الصيدلة، طب الأسنان، التمريض (طلبة وطالبات)، المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)، المعهد الفني للتمريض بالمستشفى التخصصي (طالبات فقط)، البنات (شعبة اقتصاد منزلي).

جامعة أسيوط: الطب، الصيدلة، الطب البيطري، كلية التمريض (طالبات فقط)، المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)، طب الأسنان زراعة، معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر، جامعة الوادي الجديد: الطب البيطري زراعة.

جامعة طنطا: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، كلية التمريض (طلبة وطالبات)، المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط) زراعة.

جامعة المنصورة: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطري، كلية التمريض (طلبة وطالبات) المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط).

المعاهد العليا الخاصة (مدة الدراسة بها أربع سنوات)

يتم قبول الطلاب في المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة من خلال اختيارهم للمعهد الذي يتواجد في محافظتهم أولاً.

ثم يتم النظر في الاختيارات الأخرى حسب قرار مجلس شؤون المعاهد الخاصة في الجلسة رقم (48) بتاريخ 21/2/2018.

ومن بين المعاهد العليا الخاصة المتاحة في هذا العام هي:

المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة.

المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.

المعاهد المتوسطة الخاصة (مدة الدراسة فيها سنتان)