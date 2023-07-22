رابط استخراج نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن {علمي وادبي} كشوفات pdf وزارة التربية اليمنية

بدأت حالة من الترقب من أولياء الأمور والطلاب فى الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثيةو من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة في اليمن من أجل الحصول علي النتائج بعد اعلان وزارة التربية اليمنية موعد توفر نتائج الثانوية العامة بكافة محافظات اليمن بالأخص بعد انتهاء الطلاب من تأدية الطلاب امتحانات العام الدراسي الحالي 2023وانه سيتم ظهورها بعد ان يتم اعتماد النتيجة رسميا وهذا من خلال وزارة التربية والتعليم اليمنية وانها سوف يتم الإعلان على الموقع كي يستعلم الطالب بشكل سهل وبسيط من خلال الرابط المخصص لنتائج التابع لوزارة التربية والتعليم اليمنية

الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة باليمن

يعتبر رابط استخراج نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن لشعبه العلمي والأدبي لكشوفات pdf وزارة التربية اليمنيةهي من ضمن ما يتم البحث عنها كما انه سوف تظهر على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، ويتم التعرف عليها من خلال الاتي.

●الدخول على الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم بداخل اليمن.

●يضغط على الزر الخاص بالنتائج.

●ثم يقوم باختيار المرحلة التعليمية وهي الثانوية العامة.

●يحدد العام الدراسي.

●اختيار الشعبة العلمية سواء كان علمي أو أدبي.

●تحديد المحافظة التابع لها.

●كتابة رقم الجلوس وإدخاله بشكل صحيح.

●سوف يطلب منه أن يقوم بإدخال.

●كتابة الرمز الخاص بالتحقيق الظاهر أمامه.

●ثم يكون باختيار المكان الخاص بالنتيجة.

●ينتظر قليلا حتى ظهور النتائج الخاصة به.

نسبةالنجاح في المرحلة الثانوية العامة باليمن

تم الاعلان عن النسب لكي يتم النجاح على مستوى المحافظات بداخل اليمن ومنها.

●النجاح في محافظة الجوف 55%.

●اما عن نسب النجاح في محافظة صنعاء 70%.

●النجاح في محافظة البيضاء 70%.

●محافظة عدن 65%.

●نسب النجاح في محافظة تعزيز 45%.

●النجاح في محافظة تعز 60%.

●كما وصلت نسب النجاح في محافظة حضرموت 75%.

●النجاح في محافظة الحديدة 55%.

●نسب النجاح في محافظة إب 50%.