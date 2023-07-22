“الخطوات والتفاصيل بالكامل” أعرف حالًا طريقة التقديم في كلية الشرطة 2023-2024

طريقة التقديم في كلية الشرطة، بدأت أكاديمية الشرط يوم الإثنين استقبال جميع طلبات الراغبين في التقديم بها الكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي حيث سيتم فتح باب التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 وكافة طلبة الدور الثاني والحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية وجميع مدارس المتفوقين.

طريقة التقديم في كلية الشرطة

زادت محركات البحث على جوجل من خلال الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وخريجين كلية حقوق عن خطوات التقديم في كلية الشرطة وهي كالتالي:

في البداية تقوم بزيارة الموقع الرسمي التابع لوزارة الداخلية https://enationality.moi.gov.eg/

ثم تقوم باختيار أيقونة الخدمات الالكترونية للوزارة.

ثم بعد ذلك تقوم باختيار اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة.

ثم تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة وهي: الاسم ورقم البطاقة وبيانات الشخص مثل: الطول والوزن.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة تسجيل ويوفر لك الموقع اليوم المناسب لأداء كافة اختبارات القدرات من بين ثلاثة أيام مختلفة.

شروط تقديم الحاصلين على الثانوية العامة بكلية الشرطة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي تستطيع التقديم في كلية الشرطة ومن أهم هذه الشروط: