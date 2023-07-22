استعلم الآن .. شروط التسجيل في منحة الزوجة والابناء للحصول والاستفادة منها !! “من هنا مباشرة”

أعلنت الحكومة الليبية عن فتح باب التقديم لمنحة الزوجة والأبناء للعام 2023، وتهدف هذه المنحة إلى تقديم المساعدة للأرامل والمطلقات، وتخفيف العبء المالي الذي تواجهه العديد من الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، في هذا المقال، سنتعرف على شروط التسجيل والأوراق المطلوبة للحصول علي منحة الزوجة والابناء.

شروط التسجيل في منحة الزوجة والابناء

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا عن توفير منحة للزوجات والأبناء عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت.

وتهدف هذه المنحة إلى دعم الأسر الليبية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم خلال هذه الفترة المميزة.

وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد الشروط الضرورية للأسر المتقدمة للحصول على منحة الزوجة والأبناء لعام 2023، وتضمنت هذه الشروط:

أن لا يتجاوز عمر الأبناء 18 عاماً.

أن لا يكون لدى الأبناء ملف في مصلحة الأحوال الشخصية.

تكون المنحة متاحة للسيدات، شريطة أن لا يكون لديهن أي دخل آخر سواء من وظيفة أو جهة تضامن.

يجب تقديم الطلبات إلكترونياً.

بعد الموافقة على الطلب، سيتم إرسال رسالة نصية على هواتف المستفيدات لمعرفة موعد ومكان استلام المنحة.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الزوجة والأبناء