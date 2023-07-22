“ظهرت الآن” نتائج التاسع في سوريا برقم الاكتتاب natiga4dk.net/moedgovsy.. أعرف نتيجتك أيه بسرعة

نتائج التاسع في سوريا برقم الاكتتاب، من أكثر المحتويات بحثاً على جوجل من خلال الطلاب وأولياء الأمور في الفترات الأخيرة حيث قامت وزارة التعليم السورية بالإعلان أنها قد انتهت من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات في كافة المراكز وأشارت أيضاً في بيان رسمي إلى أن المؤشرات الأولية لجميع عمليات التصحيح تظهر نسب النجاح حتى تصل إلى 88% وأكدت أيضاً أن هذه المؤشرات تهدف إلى نجاح المنظومة التعليمية.

نتائج التاسع في سوريا برقم الاكتتاب

يمكنك استخراج نتائج الصف التاسع 2023 برقم الاكتتاب الكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالخطوات التالية:

أولاً يجب الذهاب إلى رابط وزارة التربية السورية الالكتروني من خلال الرابط http://moed.gov.sy/12th/

ثم بعد ذلك تقوم باختيار أيقونة النتائج الامتحانية.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة نتائج التاسع 2023.

يجب عليك الاختيار بين عام حسب الرقم أو شرعي حسب الرقم.

ثم تقوم بكتابة رقم الاكتتاب وتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة ظهور النتيجة.

موعد ظهور نتائج التاسع في سوريا 2023

بعد أن قمنا بالتحدث عن نتائج التاسع في سوريا برقم الاكتتاب سنقوم بالتحدث عن موعد ظهور نتائج التاسع في سوريا 2023 حيث: