“قبل غلق باب التقديم 10 أغسطس” .. تعرف على شروط التقديم في كلية الشرطة 2023 والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

تعتبر كلية الشرطة من ابرز الكليات التي يقبل عليها الكثير من الطلاب لذلك يزداد عملية البحث عن شروط التقديم في كلبة الشرطة، وموعد التقديم لذلك في هذا التقرير سنطرح لكم شروط التقديم بالتفصيل لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

شروط التقديم في كلية الشرطة

هناك مجموعة من الشروط يجب ان تتوفر للتفديم في كلية الشرطة ومن ابرز الشروط كما يلي:

ان بكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب ان لا يقل عمر المتقدم عن ٢٢سنة.

ان يكون حسن السيرة والسمعة.

يشترط اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والصحية.

يجب ان يزيد الطول عن ١٧٠ سم للذكور، وللاناث عن ١٥٥ سم.

تقديم تعهد بعدم الزواج خلال فترة القيد في كلية الشرطة ختي يتقضى فترة التعليم.

اللياقة الصحية والنفسية.

يلزم اجتياز الكشف الطبي.

لا يكون سبق فصل المتقدم من قبل من اي مؤسسة حكومية أو قرار تأديبي نهائي.

يجب عدم وجود عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف خاصة بالمتقدم.

متى موعد تقديم كلية الشرطة ٢٠٢٣

يبحث عدد كبير من الطلاب عن موعد تقديم كلية الشرطة لذلك قرر رئيسي اكاديمية الشرطة عن فتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة لدفعة ٢٠٢٢و ٢٠٢٣ ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٣ ويستمر التقديم ختى يوم ١٠ اغسطس ٢٠٢٣ بذلك سيكون فترة التقديم متاح لمدة ٢٤ يوم لجميع الطلاب المستوفين الشروط.