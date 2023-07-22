رابط نتائج التاسع 2023 حسب الاسم … موقع وزارة التربية السوريmoed gov sy

هنا “moed gov sy” رابط نتائج التاسع 2023 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية ، تم تنفيذ امتحانات الصف التاسع في سوريا في 25 يونيو الماضي، وتم إنشاء مراكز تصحيح خاصة لتقييم جميع الامتحانات بشكل جيد. استغرقت فترة التصحيح حوالي 20 يومًا أو أكثر، بدءًا من 26 يونيو حتى 16 يوليو. وحاليًا، يتم رفع جميع النتائج على موقع وزارة التربية في 17 من نفس الشهر. عند الانتهاء من نشر النتائج، ستعلن الوزارة عبر صفحتها الخاصة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الرابط التالي http://moed.gov.sy/. وقد أعلنت وزارة التربية السورية اليوم بأنها ستقوم بنشر نتائج الثانوية العامة والتاسع في سوريا 2023 على موقعها الرسمي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وجاءت النتيجة مرتفعة عن العام السابق في جميع الأقسام،

رابطmoed gov sy

نتائج الصف التاسع سوريا 2023

رابط الإستعلام نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الأسم

وقالت مصادر رسمية بوزارة التربية السورية، إنه في إطار التسهيل علي أبنائنا الطلاب سيتم تفعيل رابط إلكتروني من قبل وزارة التربية والتعليم السورية، لعرض نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الإكتتاب، وذلك لتسهيل الاستعلام عن النتائج.

الوصول إلى النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية

●النقر على الرابط المخصص لنتيجة الصف التاسع في سوريا لعام 2023.

●إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

●النقر على زر البحث.

●سيتم عرض نتيجة الطالب على الشاشة.

الحصول على الدرجات اتباع الخطوات التالية:

●يتم تحديد عدد الأسئلة والدرجات لكل مادة دراسية وفقًا للمنهاج الدراسي والمواضيع المحددة.

●يتم تقييم الإجابات المقدمة من قبل الطلاب وفقًا للمعايير المحددة، ويتم منح درجات لكل إجابة صحيحة.

●يتم حساب العلامة الإجمالية للطالب عن طريق جمع الدرجات الممنوحة لكل إجابة ●ويتم تحويل العلامة إلى نسبة مئوية.

●يتم إصدار النتائج لكل طالب بعد انتهاء عملية التقييم والحساب ●وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية moed.gov.sy.