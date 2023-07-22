“بالسرعة دي!؟” .. موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 في خلال أيام قليلة !! ترقبوا النتيجة الآن

من المعروف أن مرحلة الثانوية تكون من المراحل المهمة جدًا، دونًا عن باقي المراحل الأخرى في التعليم، فمن الجدير بالذكر أن الطالب يدخل في مرحلة جديدة بعد هذه المرحلة، ومن الجدير بالذكر أن مجموع الطالب في الثانوية العامة يكون المحدد للكلية أو الجامعة التي سوف يلتحق بها، إذ أن الطالب إن لم يكن حاصلًا على المجموع المحدد للكلية المراد دخولها من جانبه، فلن يتمكن من الالتحاق بها، وتجدر الإشارة بأن الطلاب بهذا الوقت الحالي يريدون معرفة موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وهذا بعد انتهائهم من تأدية الامتحانات التي تتعلق بهم في هذا العام الجاري 2023م.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

إلى هذا الوقت الحالي الذي نمر به، لم يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، لكن في الحقيقة أن وزارة التربية والتعليم قالت إنه من المحتمل ظهور هذه النتيجة مع بدء الشهر المقبل، وهو شهر أغسطس 2023م، أما عن التاريخ المحدد بالتفصيل، فإنه كما ذكرنا لم يُحدد، ولكن قالت الوزارة أنها سوف تقوم بالإعلان عنه فور أن تنتهي من عملية تصحيح الأوراق التي لا زالت مستمرة فيها إلى هذا الوقت الجاري.

خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023

فامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023، إذ أنها قالت إنها كما يلي: