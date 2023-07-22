“الحاجات دي مافيهاش هزار” .. 500 ج زيادة على قبض شهر يوليو 2023 للفئات دي بس!!

يتردد العديد من العاملين في كلًا من القطاعين، العام، والخاص بالإدارات، وكذلك الهيئات المختلفة في الدولة في بحثهم عن موعد قبض شهر يوليو 2023 ، إذ أنه يقوم العديد من الأشخاص بالسعي لإتاحة المتطلبات المعيشية التي تتعلق بهم بشكل يومي، بالتحديد مع زيادة الأسعار في الفترة الجارية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم هذا الموعد بالتفصيل.

موعد قبض شهر يوليو 2023

إنه بسبب العمليات الخاصة بالبحث المتكررة، من جانب العديد من الأشخاص حول موعد قبض شهر يوليو 2023 ، قامت وزارة المالية بالإعلان عنه هذا الموعد، إذ أنه من المفترض أن يتم الصرف غدًا الأحد الثالث والعشرون من يوليو 2023م، وهذا تزامنًا مع ثورة 23 يوليو، كما أن الجدول الخاص بالصرف، جاء ليكون كما يلي:

الأحد الثالث والعشرون من يوليو 2023م، بدء صرف المرتبات الخاصة بشهر يوليو 2023م.

كما أن الإثنين الرابع والعشرون من يوليو 2023م، يكون اليوم الثاني لصرف المرتبات الخاصة بشهر يوليو 2023م.

كذلك أن الثلاثاء الخامس والعشرون من يوليو، هو اليوم الثالث لصرف المرتبات المتعلقة بشهر يوليو 2023م.

كما أن اليوم السادس والعشرون من يوليو، يكون اليوم الرابع للصرف.

اليوم السابع والعشرون من يوليو 2023م، يكون اليوم الخامس لصرف المرتبات التي تتعلق بشهر يوليو الجاري 2023م.

قيمة الراتب حسب الدرجة الوظيفية

فيما يلي القيمة الخاصة بالراتب تبعًا الدرجة الوظيفية: