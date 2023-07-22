عاجل .. تحديد موعد ظهور نتيجه الثانويه الازهريه 2023 للشعبة الأدبي والعلمي !! ترقبوا النتيجة بعد قليل
عدد لا يحصى من الطلاب يريدون معرفة موعد ظهور نتيجه الثانويه الازهريه 2023 ، إذ أن هذه النتيجة من المقرر لها أن تظهر في الفترة القادمة، لهذا يرتفع البحث عنها باستمرار، كذلك يرتفع البحث عن خطوات الاستعلام عنها، وسوف نقوم بتوفيرها لكم في السطور القادمة.
موعد ظهور نتيجه الثانويه الازهريه 2023
إنه تبعًا لعمليات البحث المتزايدة وكذلك المتكررة من قبل العديد من الأشخاص حول موعد نتيجه الثانويه الازهريه 2023 ، فقد قامت الإدارة الخاصة بالمعاهد الأزهرية، بالإعلان على أن أعمال التصحيح المتعلقة باختبارات الشهادة الأزهرية، تم الانتهاء منها، في يوم الأربعاء الذي مضى، وذلك فيما يقرب من حوالي ستة عشر مركز تصحيح، والآن يتم العمل استعدادًا لإعلان النتيجة للطلاب، فمن الجدير بالذكر أنه سوف يتم الإعلان عن ظهورها من خلال الموقع الإلكتروني المتعلق بالبوابة الرسمية للأزهر الشريف، إذ أن النتائج سوف تكون متوفرة على تلك البوابة، وهذا تيسيرًا على جميع الطلبة والطالبات، عملية الاطلاع على نتيجتهم، بشكل إلكتروني، وكما ذكرنا أنه سيتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من جانب الوزارة من الأعمال الخاصة بالمراجعة، والرصد.
استعلام نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023
تستطيع أن تستعلم عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023م، بكل سهولة عن طريق السير على النقاط المقبلة:
- أولًا: الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، من خلال النقر هنا.
- ثانيًا: انتقاء عبارة “خدمات الأزهر الشريف”.
- ثالثًا: انتقاء عبارة “نتيجة الثانوية الأزهرية 2023”.
- رابعًا: إدخال الرقم الخاص بجلوس الطالب بدقة.
- أخيرًا: النقر على زر “عرض النتيجة”.