خصومات تصل إلى 20% إلى 50%.. بشري سارة من التموين بشأن إطلاق الأوكازيون الصيفي

أعلن أحمد أبو الفضل عبد التواب، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة، أن الأوكازيون الصيفي لهذا العام سيشهد مشاركة نشطة من قبل التجار، وقد أوضح أنه من المميزات البارزة لهذا الحدث التجاري هو الحرص الكبير من قبل التجار على المشاركة فيه.

متى تبدأ فعاليات الأوكازيون

ستبدأ فعاليات الأوكازيون في يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023 وستستمر لمدة شهر كامل، من المتوقع أن يكون هذا الحدث فرصة مثالية للجمهور للاستفادة من تخفيضات وعروض خاصة على مختلف المنتجات والسلع.

وأكد “أبو الفضل” مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على قناة “الأولى المصرية” اليوم السبت، أن إجراءات المشاركة في الأوكازيون تم تسهيلها للغاية، كما أكد أهمية وجود السجل التجاري والرقم القومي للتاجر ومن ثم يقوم بزيارة أقرب مديرية للتسجيل، وبسهولة يحصل التاجر على التصريح خلال 10 دقائق فقط، مما يسهل عليه المشاركة في الأوكازيون والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة خلال هذا الحدث.

وأوضح مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة أن الأوكازيون يقدم فرصًا للتجار للتخلص من البضائع المخزنة لديهم قبل دخول الموسم الخريفي والشتوي، وأشار إلى أن الحدث التجاري يساعد التجار على تحفيز حركة المبيعات وزيادة الدوران في المخزون، حيث تقدم خصومات تصل إلى 20% إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات، هذا يعني أن الأوكازيون يوفر فرصًا مهمة للجمهور للحصول على صفقات رائعة واقتناء المنتجات بأسعار مناسبة خلال الفترة المحدودة للحدث التجاري.