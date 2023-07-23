لأصحاب المعاشات افرح وزقطط”.. صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة

هومع اقتراب نهاية شهر يوليو الجاري يبحث أكثر من 10 ملايين مواطن في مختلف محافظات الجمهورية عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، وتأتي هذه الاستفسارات في ظل الأهمية البالغة لهذه المعاشات التي تمثل دعمًا أساسيًا للمواطنين، ويرغب المواطنون في الحصول على معلومات دقيقة حول موعد صرف معاشات شهر أغسطس القادم، وذلك لتخطيط ميزانياتهم الشهرية وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ومن المتوقع أن تقوم الجهات المعنية بالإعلان عن موعد صرف المعاشات خلال الأيام القليلة المقبلة، وعليه ينتظر المواطنون بفارغ الصبر تلك الإعلانات.

معاشات شهر أغسطس 2023

تُعتبر المعاشات دعمًا حيويًا للمواطنين، حيث تساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى حياتهم، وتعكف الحكومة على تقديم هذه المعاشات بانتظام لضمان استقرار ورفاهية المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، عن موعد بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2023، وذلك في ضوء الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أن صرف معاشات شهر أغسطس 2023 سيبدأ من اليوم الأول للشهر الجديد، والذي يوافق الثلاثاء القادم، سيتم البدء بصرف الشريحة الأولى، التي تضم حوالي 2.5 مليون مواطن، وهؤلاء هم المستفيدين الذين يتلقون دعمًا من الخزانة العامة للدولة بأقل من 1300 جنيه شهريًا.

مصير الزيادة الجديدة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أنه لا صحة مطلقًا للشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في شهر أغسطس القادم، وأكدت الوزارة أن الزيادة الوحيدة المقررة هي الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي، وفقًا للمادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات الجديد، كما أوضحت الوزارة أن نسبة الزيادة الجديدة هي 15%، وسيتم صرفها لأصحاب المعاشات اعتبارًا من الشهر الخامس على التوالي، وقد تتراوح قيمة هذه الزيادة بين الحد الأدنى البالغ نحو 175 جنيهًا مصريًا والحد الأقصى البالغ نحو 1635 جنيهًا.

جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2023

الشريحة الأولى : تشمل أصحاب المعاشات الذين يستلمون مبلغًا يقل عن 1300 جنيه، سيتم بدء الصرف لهم في الأول والثاني من أغسطس القادم.

: تشمل أصحاب المعاشات الذين يستلمون مبلغًا يقل عن 1300 جنيه، سيتم بدء الصرف لهم في الأول والثاني من أغسطس القادم. الشريحة الثانية : تشمل أصحاب المعاشات الذين يتقاضون مبلغًا أقل من 2300 جنيه، سيتم بدء الصرف لهم في الثالث والرابع من أغسطس القادم.

: تشمل أصحاب المعاشات الذين يتقاضون مبلغًا أقل من 2300 جنيه، سيتم بدء الصرف لهم في الثالث والرابع من أغسطس القادم. الشريحة الثالثة : تشمل أصحاب المعاشات الذين يتقاضون مبلغًا يزيد عن 2300 جنيه، سيتم بدء الصرف لهم في الخامس والسادس من أغسطس القادم.

: تشمل أصحاب المعاشات الذين يتقاضون مبلغًا يزيد عن 2300 جنيه، سيتم بدء الصرف لهم في الخامس والسادس من أغسطس القادم. المتأخرون: سيتم بدء الصرف لأولئك الذين تخلفوا عن استلام معاشاتهم في المواعيد السابقة، اعتبارًا من السابع من أغسطس القادم.