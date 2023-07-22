PDF تنزيل اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية “من هنــا” خطوات الاستعلام بالاسم فقط

قامت الوزارة التي ينحدر منها برنامج الرعاية الاجتماعية بالتصريح عن خطوات تنزيل اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية حتى يستطيع الفرد معرفة إذا كان مستحق أم لا فإذا لم يجد الفرد نفسه مسجل في القائمة فيجب أن يعرف بأنه تم ترحيلة للدفعة القادمة، كما قامت الوزارة بالإعلان عن شروط استحقاق الأإفراد في الرعاية الاجتماعية

تنزيل اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية

أعلنت الوزارة التابعة لبرنامج الرعاية الاجتماعية عن طريقة تنزيل اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية لمعرفة الأفراد المستحقين بها وتتمثل فيما يلي:

في البداية يتوجب عليك القيام بالدخول على منصة مظلتي لمعرفة الاسماء عن طريق النقر على خانة: http://spa.gov.iq/umbrella/

قم بالنقر على المربع الخاص بـ “اسماء الوجبة 9” الظاهرة امامك على الشاشة.

قم باختيار المنطقة التابعة لك في العراق.

يجب أن تقوم بالنقر على خانة “تنزيل الملفات المتواجد بها الأسماء”.

قم بالبحث على اسمك في الكشوفات الظاهرة أمامك.

يجب عليك الإدراك جيداً في حال لم تعثر على اسمك فأعلم بأنك سيتم ترحيلك للدفعة القادمة.

شروط استحقاق الأفراد في الرعاية الاجتماعية

من بين ما صرحت عنه الحكومة، هي أحكام وضوابط محددة لتكون ضمن اسماء المقبولين وهي كما هو على النحو التالي: