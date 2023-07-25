أعرفيها وسجلي الآن Rural Support|| شروط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1445 – 2023| خطوات تسجيل

أصدرت وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية، في الساعات القليلة الماضية من يوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري/ الرابع من شهر محرم 1445،تعليمات بتسجيل ربات البيوت في برنامج دعم ريف.

دعم ريف

حددت وزارة الزراعة السعودية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر لدى النساء الراغبات في التسجيل دعم ريف كربات بيوت ، وتعتبر هذه الخدمة أحد الخدمات التي تقدمها الحكومة لدعم المواطنين في تطوير أنشطتهم الزراعية في مختلف القطاعات.

شروط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت

1- أن تكون المرأة الراغبة في تسجيل دعم ريف تحمل الجنسية السعودية.

2- لابد أن لا يكون عمرها أقل من 21 سنة.

3- يجب تكون لديها حساب بنكي في إحدى البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية.

4- ينبغي للمتقدمة أن تكون مقيمة في المناطق المعتمدة من وزارة الزراعة.

أن يكون لديها عمل سواء في قطاع الأعمال الخاص أو القطاع الحكومي.

6 – تقديم دعم مباشر بقيمة 54,000 ريال سنويًا لجميع البرامج.

يستفاد من ثلاثة برامج في مجموع أعداد برامج الدعم المباشر.

8- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة.

9- يتعين الامتثال لتنفيذ جميع المعايير الصحية والتقنية.

10- استكمال البيانات الشخصية والفنية.

11- بعد تحقيق الشروط المطلوبة، قام بتقديم طلب الدعم عبر المنصة الإلكترونية.

12- تعتمد فترة الدعم وقيمتها على السقف المحدد لكل قطاع.

13- الالتزام بالأحكام العامة لكل قطاع.

التسجيل للحصول على دعم ريف Rural Support 2023

1- الدخول إلي البوابة الإلكترونية الخاصة بدعم ريف 2023 عن طريق الضغط هنا .

2- الضغط على أيقونة تسجيل حساب.

3- يجب كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة حول الفرد.

4- الدخول مرة أخري إلي موقع دعم ريف.

5- النفر على تقديم الطلب.

6- قم بوضع علامة صح على الموافقة على الشروط والأحكام.

7- استقبال إشعار تؤكد تقديم الطلب.