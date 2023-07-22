“Yamenexam” رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

يحصل الطلبة والطالبات على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، وخاصة بعد انتهاء الطلاب أداء الامتحانات في هذه المرحلة ، وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي يتم من خلالها الطلاب تحديد مستقبلهم المهني والأكاديمي، ودرجاتهم في هذه المرحلة هي التي تؤهله للدخول إلى الجامعة، ولهذا سوف نستعرض عبرالسطور التالية أهم التفاصيل عن هذه النتائج، وخطوات الاستعلام عنها.

ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية على ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 واعتمادها اليوم الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري، وذلك لشعبتي العلمي والأدبي، ويمكن للطالب الحصول عليها عن طريق رقم الجلوس الخاص به من خلال كتابته في الخانة المحددة له بطريقة صحيحة، ووفقًا لبعض المصادر التعليمية، أُجري اختبار شهادة الثانوية العامة في اليمن وفقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم، وأكدت أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحان ومراجعتها لطلاب المدارس الثانوية، وتفعيل الرابط الخاص بالنتائج وذلك ضمن الاجراءات التي تهدف إلى السعي لتوفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين أثناء الامتحانات والتأكد من استمرارية العملية التعليمية في ظل جائحة كوفيد-19حيث يُشجع الطلاب على متابعة الموقع المخصص لوزارة التربية والتعليم اليمن للاطلاع على النتائج النهائية.

رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 من خلال اتباع الطريقة الآتية

الانتقال إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمن .

الضغط على خيار “نتائج الطلاب”.

إدخال المرحلة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ملأ جميع البيانات الخاصة بالطالب والتحقق من صحتها.

الضغط على خيار “عرض النتيجة”.

ظهرت النتيجة بشكل مفصل، حيث يتم استعراض درجات الطالب في كل مادة دراسية، وتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية عبر الموقع بمجرد اعتمادها من قبل وزير التعليم اليمني، وسيتم تنظيم حفل لهم يحضره عدد من القيادات الوزارية وأولياء الأمور، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب في نتائجهم.

موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات

النتائج اختبارات الثانويه العامه تظهر عن طريق الرابط الرسمي للوزاره حيث انها قد اشارت الى توفر هذه النتائج عبر هذا الموقع الرسمي كذلك يمكن زياره المواقع الاخرى المتاحه التي تمكن جميع الطلاب من التعرف على درجتهم في كافه المواد وذلك بعد الاعلان عن ظهورها في بعض محافظات الجمهوريه والحصول عليها برقم الجلوس الخاص بالطالب.