استخرج الآن .. رابط نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس والاسم فقط .. مباشرة “من هنــا”

خلال القيام بالزيارة التفقدية قام الوكيل بالبوح والإعراب عن تهنئة الطلاب وأولياء الأمور بنجاحهم في اختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية، وذلك بالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية الشاقة التي تمر بها الدولة من أحداث العدوان والحصار، وقد أعرب عن تقديره للمساهمة في نجاح اختبارات الشهادة العامة لشرح وانتقال لـ 469,295 طالب و موزعين على 3,928 مركز.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن

قام المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بدولة اليمن بالإعلان عن رابط نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس، وذلك بعد كثرة التساؤلات حول معرفة الرابط للاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، وذلك بعد الانتهاء من كافة الاختبارات والمراجعة ورصد الدرجات من قبل الوزارة.

قامت وزارة التربية والتعليم بدولة اليمن بالإعلان عن الرابط الخاص للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن وهو https://res-ye.net/ وذلك بعدما قاموا الطلاب بالانتهاء من تأدية الاختبارات الخاصة بهم ورصد الدرجات، حيث كثرة التساؤلات فيما حول معرفة رابط النتائج لذلك اوضحته الوزارة.

نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس 2023

قامت وزارة التربية والتعليم بدولة اليمن بالتحدث عن المرحلة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، وذلك بعدما قام الطلاب والطالبات بالانتهاء من فترة الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، حيث قام ٢٠٣ ألف و٤٠ طالباً وطالبة بتأدية الامتحانات خلال هذا العام وتم توزيعهم على ١٤٠١ مركز اختباري.

كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة اليمن السيد أحمد النونو مع مستشار القطاع، صالح القدمي بعمل زيارة تفقدية لقطاع المناهج والتوجيه، للمركزين الاختباريين في مديرية الثورة للقيام بالاطلاع على سير الاختبارات كما ينبغي، كما قاموا بشرح الجهود الكبيرة التي بذلوها لتقديم الاختبارات للطلاب والطالبات أثناء فترة الامتحانات.