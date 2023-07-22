رسمياً res-ye.net موقع نتائج الثانوية العامة اليمن بالاسم 2023 صنعاء وعموم المحافظات وزارة التربية والتعليم

ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس أصبح محط اهتمام عدد كبير عبر محرك البحث جوجل من قبل العديد من التلاميذ وأولياء أمورهم، وفي هذا السياق، قامت وزارة التعليم باليمن بنشر منشور رسمي يعلن فيه عن عرض النتائج، وقررت أيضا توفير لينك إلكتروني يسهل على التلاميذ الاطلاع على نتائجهم، بهدف تقليل التجمعات والتكدس وحماية الطلاب من انتشار الأوبئة المحتملة ولهذا سوف نتناول كافة التفاصيل عن هذه النتائج، وخطوات الاستعلام عنها.

نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023

أعلنت وزارة التعليم في اليمن عن توفير طرق متعددة للتحقق من نتائج الثانوية العامة بالاسم اليمن، وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الوزارة لتسهيل وصول التلاميذ والتلميذات لنتائجهم والاستفسار عنها، بالإضافة إلى اللينك الإلكتروني الذي تم إتاحته، يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عن طريق الاتصال بالجوال الثابت على الرقم “161”، أو إرسال رقم الجلوس في رسالة نصية قصيرة عبر شبكة الاتصالات إلى نفس الرقم، وقد تأكدت الوزارة من توفير الشفافية في عملية الاختبارات وعمليات التصحيح بدقة لضمان عدم ظلم أي طالب أو طالبة، وهذا يعكس اهتمام الوزارة بمصلحة جميع الطلاب والطالبات وحقهم في الحصول على نتائجهم بشكل عادل وموضوعي.

كيفية استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

يمكنك عزيزي الطالب استخراج نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 من خلال اتباع الطريقة التالية:

قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات .

. حدد خيار ” نتائج التلاميذ”

حدد المرحلة التعليمية المناسبة وهي الثانوية العامة.

أدخل رقم الجلوس بشكل صحيح.

اضغط على زر البحث أو استفسار للوصول إلى نتائجك.

سيتم توجيهك إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية حيث ستكون النتائج متاحة لك.

ومن ثم سوف تظهر هذه النتائج بعد لحظات معدودة وذلك فور اعتمادها

تأكدت وزارة التعليم في اليمن من إجراء اختبارات الثانوية بشفافية ومصداقية عالية، بهدف عدم تحييد أي طالب أو طالبة، وضمان حصول الجميع على فرصة متساوية للنجاح، ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق في مستقبلهم الدراسي والمهني، ونأمل أن تكون النتائج إيجابية وتعكس جهودهم واجتهادهم خلال فترة الدراسة.

نتائج الثانوية العامة بالاسم اليمن

حصل جميع الطلاب في المحافظات اليمنيه على نتائج الخاصه بهم وذلك بعد ان اعلنت وزاره التعليم في بيان رسمي لها عن ظهور النتائج ونسب النجاح وكذلك واسماء الطلاب الاوائل في كافه الشعب العلميه والادبيه حيث اتوجه عدد كبير من الطلبه والطالبات الى الرابط الرسمي الخاص بها من اجل التعرف على النتائج عن طريق كتابه الاسم او رقم الجلوس.