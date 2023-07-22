“ظهرت هنا”.. moe.gov.ye الآن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بالاسم في جميع المحافظات “علمي، ادبي”

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بالاسم، من خلال مؤتمر صحفي تم الاعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بالاسم من قبل السيد الوزير يحيى بدر الدين الحوثي بنسبة نجاح 86% على مستوى جميع المحافظات، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة اللجان الامتحانية، ولأن نتائج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 تعتبر البوابة الاولى للطلاب للالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد التعليمية المتنوعة، نقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمنية بالاسم 2023 من خلال السطور القادمة.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بالاسم

الآن يمكنك استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بالاسم عبر زيارة موقع وزارة التربية والتعلين اليمنية لتحصل على درجاتك في أقل من دقيقة، إذ قام السيد الوزير بتقديم خالص التهاني والامتنان لكافة الطلاب الذين تمكنوا من اجتياز تلك المرحلة بنجاح ليلتحقوا بعد ذلك بالمرحلة الجامعية وفقا للمجموع الحاصلين عليه، وقبل انتهاء المؤتمر قام السيد الوزير باستعراض أسماء الطلاب و الطالبات الأوائل في أقسام الثانوية العامة ” علمي ، أدبي ، انجليزي”، مشيرا إلى أن الاختبارات التكميلية للطلاب الراسبين في ثلاث مواد بالقسم العلمي ومادتين فقط للقسم الأدبي ستبدأ السبت الموافق الثالث من شهر صفر 1445، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

اختر قسم الخدمات الالكترونية، ثم ادخل على نتائج الامتحانات.

اختر نتائج الثانوية العامة اليمن 2023.قم بادخال اسم المحافظة التابع لها الطالب.

اختر العام الدراسي 2022/2023.

حدد الشعبة “علمي، ادبي”.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

اضغط على كلمة انا لست روبوت.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك فورا في كل المواد، ومجموعك الكلي أيضا.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

الآن يمكنك الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 في محافظات “مأرب، ارخبيل، عدن، صنعاء، عمران، الحديدة، البيضاء، الحديدة، الحزم،….”، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك درجاتك فورا.