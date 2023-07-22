توقعات تنسيق الكليات 2024 لطلاب الثانوية العامة !! كليات ومعاهد تقبل من 50%

بعد أن قام الطلاب بالصف الثالث الثانوي بتأدية الامتحانات الخاصة بهم هذا العام 2023م، وهم يرغب ن في معرفة موعد ظهور النتيجة التي تتعلق بهم، كما يريدون التعرف على تنسيق الكليات 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن هذا التنسيق سوف يتم الإعلان عنه عقب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية، ولكن من المعروف أن هذا التنسيق سوف يكون مقاربًا من التنسيق المتعلق بالسنة الدراسية السابقة، وفيما يلي سوف نوضحه لكم.

تنسيق الكليات 2024

عن طريق العمليات المتكررة في البحث من جانب العديد من المواطنين بشأن تنسيق الكليات 2024 ، قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن التوقعات التي تتعلق بتنسيق الكليات، للسنة الدراسية الجديدة، فمن المحتمل أن تكون كما يلي:

كلية طب، جامعة المنصورة 387.0 درجة.

كلية طب، جامعة سوهاج 386.0 درجة.

هذا بجانب كلية طب، جامعة دمياط 386.0 درجة.

كذلك كلية طب، جامعة الزقازيق 385.0 درجة.

كلية طب، جامعة فاقوس 384.0 درجة.

كذلك كلية طب، جامعة كفر الشيخ 383.0 درجة.

كلية هندسة، جامعة القاهرة 366.0 درجة.

هذا بجانب كلية هندسة، جامعة المنصورة 366.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2024/2023 أدبي

فيما يلي أبرز التوقعات الخاصة بتنسيق الكليات لهذا العام 2023-2024م، كما أوضحت الوزارة: