res-ye.net: نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس”ظهرت الآن “برسالة على رقم 160 أو موقع الوزارة

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس، والتي ظهرت الآن بشكل رسمي على موقع وزارة التربية والتعليم ياليمنية برقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، ومع تحديد القسم العلمي الخاص بكل طالب سواء كان القسم العلمي او القسم الأدبي، كمان انه متاح إلى طلاب شهادة المعادلة الثانوية الاطلاع على نتائجهم أيضا،واليك الرابط المباشر لاستعلام عن نتائج الثانوية العامة باليمن 2023 من خلال هذا المقال.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

يتصدر البحث الآن في دولة اليمن نتائج الثانوية العامة 2023 باليمن والتي قد أعلنت من في الساعات الماضية وفقا لما أصدرت وزارة التربية والتعليم اليمن الآن أسماء أوائل الثانوية العامة باليمن في الأقسام العلمي والأدبي، وبالتالي النتيجة متاحة إلي الطلاب الآن على موقع الوزارة ويمكن الحصول على بيان درجاتهم أونلاين دون الحاجة إلي الذهاب إلي المدارس الآن لاستعلام عنها.

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليمن بيان الآن بالإعلان نتائج الثانوية العامة بنسبة نجاح 86.93 ، ويمكن إلي الطلاب الاستعلام عبر رقم 160 على شبكة يمن والذي من خلال رسالة نصية بها رقم جلوس الطلاب وسوف يتم إرسال بيان درجاته بالكامل ، أو يمكنهم الاستعلام عبر موقع الوزارة من الخطوات التالية :

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية من هنا

حدد القسم الخاص بطالب سوار العلمي أو الأدبي أو شهادة المعادلة.

ادخل رقم جلوس الطالب

ضع علامة صح على مربع انه ليست روبوت.

انقر على خانة البحث.

انتظر حتى يتم رفع النتيجة إليك.

كما أن الوزارة قد أعلنت في بيانها الصادر حول إعلان نتائج ثانوية عامة الين عن موقع امتحانات الدور الثاني ليكون يوم 3 من شهر صفر المقبل لعام 1445