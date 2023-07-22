“ظهرت الآن” نتائج الأقسام التحضيرية 2023 في المغرب عبر الموقع الرسمي للوزارة

قامت وزارة التربية والتعليم بالمغرب بالإعلان على أنه من المفترض أن يُسجل المترشحات، وكذلك المترشحين، الذين يكون أسمائهم موجودة باللائحة الرئيسية بالفترة الممتدة من اليوم السبت الموافق من الثاني والعشرون من يوليو 2023م، إلى اليوم الخامس والعشرون من يوليو 2023م، على حسب الترتيبات التي بينتها الوزارة، كذلك أن عملية الانتقاء تكون بالملحق الرابع بالمواعيد التي تم ذكرها في الأعلى، لكن فيما يخص المترشحات، وكذلك المترشحين الذين تم ذكر أسمائهم باللائحة الخاصة بالانتظار، فلجنة الانتقاء تقوم بكافة المؤسسات الخاصة بالتربية والتعليم، مختضنة لجميع الأقساط التحضيرية، الخاصة بالمدارس العليا.

نتائج الأقسام التحضيرية 2023

تعتبر الأقسام التحضيرية دورات تدريبية تقوم بتأهيل الطلاب، لكي يلتحقوا بالتعليم الجامعي، كما أنها تعتبر فترة الدراسة بكل قسم، وكذلك داخل كل نخصص متباينة، تبعًا لنوع التخصص، ومن الجدير بالذكر أن الفترة المعروفة عن هذه الدورات التدريبية تبدأ من سنة واحدة، إلى 3 سنوات فحسب، ومن الممكن أن يتم الاستعلام عن الأقسام التحضيرية بسهولة، عن طريق الرابط الخلص بالوزارة الذي أرفقته لمعرفة النتيجة بواسطته.

خطوات استخراج نتائج الأقسام التحضيرية 2023

يمكنك استخراج نتائج الأقسام التحضيرية 2023 بكل سهولة ويسر عن طريق السير على الخطوات التي قامت الوزارة بتوضيحها، وهي كما يلي: