أسواق السعودية مليئة بالبيض المستورد.. وأصحاب المزارع يتخلصون من الدواجن

أظهر مقطع فيديو بعض المنتجين يرمون فائض البيض والدواجن بعد أن لم يتمكنوا من تحمل تكلفة التصدير للخارج، من خلال هذا المقال سوف نوضح بالتفصيل سبب تخلص المنتجين وأصحاب المزارع من البيض المستورد والدواجن.

المنتج المستورد:

برر المنتجون أفعالهم بغرق السوق بالواردات، على الرغم من الفائض المقدر بحوالي 26٪، يرى المنتجون أن البيض المستورد يمثل تهديدًا للمنتجات المحلية ويدعون إلى حلول تحمي الاستثمارات المحلية.

تناول البيض يوميًا:

في ملاحظة حول هذا الموضوع، وجدت الدراسات أن تناول البيض يوميًا يمكن أن يساعد في التخلص من الدهون الحشوية “العنيدة” أو المستعصية حول بطنك.

أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 350 شخصًا أن تناول خمس بيضات أو أكثر في الأسبوع مرتبط بانخفاض وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر.

تحدثت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت لصحيفة اكسبريس حول طرق فقدان الدهون الحشوية، وأوصت بإضافة البيض إلى نظامك الغذائي.

وأضافت: “أظهرت العديد من الدراسات أن زيادة تناول البروتين يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، بما في ذلك تقليل الدهون الحشوية (البطن)، كما قالت أن البيض هو أحد خيارات الأطعمة الغنية بالبروتين.

🎥 #فيديو | البيض المحلي بين الإغراق وارتفاع الأسعار.. أصحاب مشروعات دواجن انتاج البيض المحلي يعدمون الدجاج.. لعجزهم عن منافسة البيض المستوردhttps://t.co/Ydum9fTHr5 #جريدة_الرياض pic.twitter.com/czYPuFoVY5 — جريدة الرياض (@AlRiyadh) July 8, 2023

وقالت: “عندما تأكل البروتين، ترتفع درجة حرارة جسمك – وهذا يسمى توليد الحرارة الناتج عن النظام الغذائي”.

وتابعت أن التأثير الأكبر جاء من تناول البروتين، يمكن أن يساعدك النظام الغذائي الغني بالبروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول. ”

وتشير إلى أن “تناول البروتين يحفز إفراز الكوليسيستوكينين في الأمعاء، وهو هرمون يؤخر إفراغ المعدة.