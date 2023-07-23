وزارة التضامن تزف خبر محزن لأصحاب المعاشات بشأن وقف صرف المعاش والزيادة لهذه الفئات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، تعليق صرف معاشات التقاعد لبعض المواطنين في جمهورية مصر العربية في أغسطس المقبل، بحيث تتوقف الزيادات الجديدة.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم توزيع معاش شهر أغسطس التقاعدي اعتبارًا من الأسبوع الأول من الشهر المقبل عبر عدد من المنافذ المنتشرة في المحافظات.

وقف صرف المعاشات شهر اغسطس القادم:

وفقًا لوزارة التضامن، وفقًا للمادة 105 من قانون المعاشات والتأمينات الجديد رقم 148 لعام 2023، سيتوقف دفع مستحقاتهم الشهرية على الفور في بعض الحالات، وهي:

الحالة الأولى وفاة مستحق المعاش.

الحالة الثانية: زواج أرملة أو أرمل أو بنت أو أخت.

الحالة الثالثة: بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، حيث تستثنى بعض الحالات، أي الشخص الذي لا يستطيع كسب المال حتى نهاية العجز، أو الطالب قبل تاريخ التحاقه بالعمل، أو الشخص الذي بلغ سن 26، والحالة الأخيرة هي الشخص الحاصل على المؤهل النهائي قبل يوم دخوله إلى العمل.

توجيه هام من التضامن

ووجهت وزارة التضامن جميع منافذ الصرف بالاستعداد لاستقبال معاش المتقاعدين اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، والذي سيشمل الشهر الخامس على التوالي من المدفوعات الجديدة، والمتوقع أن تزيد بنسبة 15٪.

وقالت الوزارة إن الزيادات الجديدة التي تتراوح بين 175 جنيهًا و 1635 جنيهًا، تم توزيعها على جميع المتقاعدين منذ أبريل من العام الماضي، إثر توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية الروسية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، التي اندلعت في فبراير 2021، وهي على وشك اتمامها العام الثاني.