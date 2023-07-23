أصحاب المعاشات عاشوا في نعيم بعد الزيادة.. التأمينات تُعلن موعد صرف معاش شهر أغسطس بالزيادة الجديدة

يرغب كبار السن والمتقاعدون في معرفة موعد صرف معاش شهر أغسطس، ما إذا كان سيتم تقديم تاريخ صرفه كما هو حدث سابقًا في يوليو، لذا فإن السؤال بالنسبة للجميع هو ما إذا كان سيتم تقديم موعد الصرف أم سيكون في الموعد المعتاد، في هذه المقالة سوف نقدم جميع تفاصيل صرف معاش أغسطس 2023.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

سوف يتم صرف معاش أغسطس في الأسبوع الأول من الشهر من المتوقع أن يكون من الأول إلى السادس من الشهر، ولكن لم يكن هناك أي مؤشر لبدء صرف معاش أغسطس مبكرًا، لذلك وفقًا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي، كما سيبدأ الدفع من الأسبوع الأول من أغسطس 2023.

جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2023

إليكم جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2023:

في اليوم الأول والثاني من أغسطس 2023، سيصدر المعاش للشريحة الأولى، وسيتم استلام أكثر من 1000 جنيه من المعاش.

أما في اليوم الثالث والرابع من شهر أغسطس يتم صرف المعاش للشريحة الثانية ويكون المعاش أكثر من 2000 جنيه.

يومي 5 و 6 أغسطس يتم صرف المعاش للشريحة الثالثة الذي يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس ٢٠٢٣

يمكن لجميع المواطنين الذين يتلقون معاشات تقاعدية الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس ٢٠٢٣ من خلال موقع وزارة المالية: