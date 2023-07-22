تردد قناة برشلونة barca tv HD لمشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية مجاناً بدون تشفير

تعد قناة برشلونة من ضمن القنوات الرياضية الهامة التي تختص بعرض مباريات نادي برشلونة حيث انه يعتبر من ضمن أكبر الأندية وحصل على اعلي نسبة مشاهدة لمبارياته من المعجبين في جميع أنحاء العالم خاصة في الوطن العربي وغير انها تعمل على عرض جميع اللقاءات الودية للفريق ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة برشلونة barca tv HD.

تردد قناة برشلونة barca tv HD

تعمل على نقل اللقاء الودي بين الفريقين البرشلونة ويوفنتوس والذي سيقام يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، واعلن مدرب الفريق انه يعمل على الاشتراك الصفقات الجديدة وبالاخض الأشبال القادمين من اللامسيا بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها النادي.

تردد قناة برشلونة barca tv الجديد 2023

يمكننا استقبال تردد القناة من خلا ان يتم الدخول على الاعدادت الخاصة بجهاز الريسفير واختيار التثبيت يدوي وبعدها يتم النقر على القمر الصناعي واختياره ثم يتم القيام بكتابة كافة المعدلات وكتابة التردد والنقر على زر حفظز ستظهر القناة ضمن القنوات المحفوظه ويمكننا ذلك من خلال الاتي.

القمر الصناعى: هوت بيرد.

التردد: 11834.

إسم القناة: برشلونة barca tv .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

التشفير: مفتوحة.

موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 2023

يتم اللقاء العظيم بين الفريقين برشلونة، مع نظيره فريق يوفنتوس في الأحد الموافق 23 يوليو الجاري وانها تعتبر من ضمن مباريات ودية الأندية 2023، على أن يستضيف ملعب ليفيز مباراة برشلونة ضد يوفنتوس الودية وستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.