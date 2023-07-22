ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 للمسلسلات التركية عبر نايل سات وعرب سات بجودة عالية

يعتبر تردد قناة الفجر الجزائرية من الموضوعات المتصدرة محركات البحث خلال الساعات الأخيرة والجدير بالذكر أن القناة بشرت متابعيها بتردد جديد للاستمتاع بمشاهدة المسلسلات والبرامج المميزة التي تُعرض عليها، ونظرًا لشعبيتها الكبيرة، سنقدم لكم التردد الجديد لها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وكيفية ضبطه لمتابعة المسلسلات والبرامج المفضلة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023

هذه القناة تعتبر واحدة من أفضل القنوات التلفزيونية التي تقدم مجموعة متنوعة من العروض الرائعة طوال اليوم حيث تقدم أيضًا العديد من البرامج الجديدة والفريدة التي تبث بأعلى مستوى من الجودة، ولهذا نالت شهرة كبيرة بفضل محتواها الاستثنائي الذي يتميز بالجودة العالية، مما جعل عدد المعجبين به يتزايد بشكل ملحوظ، والآن سوف نستعرض تردد قناة الفجر الجزائرية عبر الأقمار الصناعية كما يلي:

ترددها على نايل سات هو 12645، معدل الترميز: 27500، ومعدل الاستقطاب: H.

وأما ترددها عبر عرب سات هو 11034، ومعدل الترميز27500، ومعدل الاستقطاب : أفقي.

والآن، يمكنك متابعة المسلسلات والبرامج المميزة التي تعرض على قناة الفجر الجزائرية بسهولة من خلال التردد الجديد.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

يمكنك اتباع الطريقة الآتية من أجل ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية:

قم بالضغط على زر “Menu” على جهاز الاستقبال الخاص بك.

من القائمة الظاهرة على الشاشة، اختر “خيارات”

ومن خلال قائمة الخيارات، ابحث عن خيار “تثبيت”.

و قم باختيار “تثبيت يدوي” بغد ذلك وذلك لتمكينك من إدخال التردد يدوياً.

ستظهر لك خانة لإدخال التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية، فأدخل التردد الصحيح بدقة.

وبعد إدخال التردد، اضغط على زر “تأكيد” لبدء عملية البحث عن القنوات.

انتظر حتى يكتمل البحث عن القنوات وتظهر قناة الفجر الجزائرية في قائمة القنوات المتاحة.

بهذه الطريقة، يمكنك ضبط التردد وتنزيلها على جهاز الاستقبال الخاص بك على القمر الصناعي.