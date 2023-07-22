تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ارسنال اليوم 22 يوليو 2023 وديات الاندية + تردد قناة مانشستر يونايتد MUTV HD الناقلة للمباراة

يعتبر من ضمن اكثر ما يتم البحث عنه هي القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر والتي ستكون مباراة ودية على الأراضي الأمريكية، من خلال استعداد كل من مان يونايتد ونظيرة ارسنال ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ارسنال، التي سيخوض بها ارتيتا ونظيرة تين هاج تلك المباراة الهامة والمرتقبة للغاية .

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ارسنال اليوم

من المتوقع ان يحقق أرسنال بطولة الدوري الإنجليزي فقد خطف المان سيتي البطولة حيث ان فريق مانشستر يونايتد حصل على المركز الثالث بالدوري حيث انه ستقام المباراة على ملعب استاد ميتلايف بولاية نيو جيرسي الأمريكية اليوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري في تمام الساعة 12:00 ليلًا بتوقيت القاهرة والقدس، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، الأردن، اليمن، والساعة 1:00 ليلًا والساعة 11:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم 2023

يتم نقل المباراة على قناتي MUTV المالكة لنادي مانشستر يونايتد، وSky TV البريطانية، وقناة FreeSports البريطانية، وان التردد الخاص بهم هو.

تردد قناة MUTV

التردد: 11483

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 4000

تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة Sky TV

قمر صناعي Astra 2E UK

التردد: 10714

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 220000

تصحيح الخطا: 5/6

تردد قناة FreeSports

قمر صناعي Astra 2E UK

التردد: 11426

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 29500

تصحيح الخطأ: 8/9

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريل ماجالايش – كايوير.

خط الوسط: جورجينيو – فابيو فييرا – ديكلان رايس – جابريل جيسوس – بوكايو ساكا.

الهجوم: إيدي نكيتياه.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال