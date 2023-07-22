تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ارسنال اليوم 22 يوليو 2023 وديات الاندية + تردد قناة مانشستر يونايتد MUTV HD الناقلة للمباراة
يعتبر من ضمن اكثر ما يتم البحث عنه هي القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر والتي ستكون مباراة ودية على الأراضي الأمريكية، من خلال استعداد كل من مان يونايتد ونظيرة ارسنال ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ارسنال، التي سيخوض بها ارتيتا ونظيرة تين هاج تلك المباراة الهامة والمرتقبة للغاية .
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ارسنال اليوم
من المتوقع ان يحقق أرسنال بطولة الدوري الإنجليزي فقد خطف المان سيتي البطولة حيث ان فريق مانشستر يونايتد حصل على المركز الثالث بالدوري حيث انه ستقام المباراة على ملعب استاد ميتلايف بولاية نيو جيرسي الأمريكية اليوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري في تمام الساعة 12:00 ليلًا بتوقيت القاهرة والقدس، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، الأردن، اليمن، والساعة 1:00 ليلًا والساعة 11:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.
القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم 2023
يتم نقل المباراة على قناتي MUTV المالكة لنادي مانشستر يونايتد، وSky TV البريطانية، وقناة FreeSports البريطانية، وان التردد الخاص بهم هو.
تردد قناة MUTV
- التردد: 11483
- الاستقطاب: رأسي V
- معدل الترميز: 4000
- تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة Sky TV
- قمر صناعي Astra 2E UK
- التردد: 10714
- الاستقطاب: أفقي H
- معدل الترميز: 220000
- تصحيح الخطا: 5/6
تردد قناة FreeSports
- قمر صناعي Astra 2E UK
- التردد: 11426
- الاستقطاب: رأسي V
- معدل الترميز: 29500
- تصحيح الخطأ: 8/9
تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد
- حراسة المرمى: آرون رامسديل.
- خط الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريل ماجالايش – كايوير.
- خط الوسط: جورجينيو – فابيو فييرا – ديكلان رايس – جابريل جيسوس – بوكايو ساكا.
- الهجوم: إيدي نكيتياه.
تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال
- حراسة المرمى: دين هندرسون.
- خط الدفاع: آيرون وان بيساكا – ليساندرو مارتينيز – رافاييل فاران – براندون ويليامز.
- خط الوسط: توبي كولير – ماسون ماونت – تشارلي سافاج.
- الهجوم: أماد تراوري – جادون سانشو – شولا شوريتير.