الموظفين تستعد للمفاجأة.. وزارة المالية تزف خبر سار لجميع العاملين في الدولة بشأن رواتب يوليو 2023

ينتظر الموظفون الإعلان عن موعد صرف رواتب يوليو 2023، الذي يصادف نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، ويبحث العديد من موظفي الدولة على الإنترنت عن موعد صرف زيادة رواتبهم في يوليو 2023، وتحضر وزارة المالية موعد الدفع.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بالزيادة

وبحسب التاريخ المعلن، سيتم دفع رواتب يوليو 2023 يوم السبت (الموافق 23 يوليو 2023)، وستدفع متأخرات شهر يونيو في الأيام التالية(الأحد والاثنين والثلاثاء) في 9 و10 و11 من نفس الشهر، على أن يبدأ موظفو الصراف الآلي في وضع الرواتب في النظام المالي الإلكتروني، حسب الموعد المعلن.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

سيبدأ الموظفون في دفع رواتب يوليو 2023 اعتبارًا من الأحد 23 يوليو 2023 (أي اليوم الموافق لذكرى ثورة 23 يوليو)، ويكون جدول دفع الأجور في يوليو 2023 على النحو التالي:

الأحد 23 يوليو 2023: سيبدأ صرف الراتب في يوليو 2023.

الاثنين 24 يوليو 2023: إنه اليوم الثاني من صرف المرتبات في يوليو 2023.

الثلاثاء 25 يوليو 2023: سيتم صرف رواتب اليوم الثالث من يوليو 2023.

الأربعاء 26 يوليو 2023: سيتم صرف رواتب اليوم الرابع من يوليو 2023.

الخميس 27 يوليو 2023: أخر أيام دفع الرواتب في يوليو 2023.

أخبار زيادة المرتبات

ثم أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه سيتم تنفيذ الترقيات لجميع الدرجات المستحقة في يوليو، ويمكن لجميع العمال المستحقين للترقية الجديدة في حال ترقيتهم في يوليو، حساب قيمة الحد الأدنى للرواتب في يوليو 2023 بعد الترقية الجديدة على النحو التالي: