مليووون مبروك .. “الناس هتخلص بدري” .. عادل رسمياً مفاجأة من الحكومة بـ تخفيض ساعات العمل لتلك الفئات وفقاً لـ قانون العمل الجديد

قرار مفاجئ من الحكومة بتخفيض ساعات العمل أعلنت الحكومة المصرية عن قرار مفاجئ بتخفيض ساعات العمل للعديد من الفئات التي نص عليها قانون العمل، حرصا من الحكومة على تخفيف بعض الأعباء والضغوطات التي تقع على عاتق الكثير من العاملين داخل القطاعات الحكومية والإدارية بشكل عام، حيث يتم العمل الجاد خلال هذه الفترة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ هذه القرارات وتخفيض ساعات العمل الرسمية داخل القطاعات الحكومية، والتي يبدأ العمل بها بشكل رسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الثانية ظهراً على أن تكون ساعات العمل الرسمية ستة ساعات كاملة ويكون يوم الجمعة هو يوم العطلة الرسمية لجميع القطاعات الحكومية.

قرار مفاجئ من الحكومة بتخفيض ساعات العمل

تم مناقشة قانون تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات التي تعمل داخل القطاعات الحكومية؛ لتخفيف التعب على فئة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة حيث يتضمن قرار تقليص ساعات العمل كلاً من الأشخاص الذين يعانون من إعاقة من أي نوع أو الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية أبناء من أصحاب الإعاقات المختلفة بالإضافة إلى الأم المرضعة التي تعمل داخل أحد القطاعات الحكومية، على أن يسمح لهم بالتأخير لمدة ساعة كاملة عن مواعيد العمل الرسمية، وهناك قرار يتعلق بجميع العاملين بالمصالح الحكومية وهو تفعيل نظام العمل على فترتين صباحي ومسائي لتخفيف تزاحم الموظفين ويتم تقسيم دوام العمل ليكون جزء من الموظفين يعملون بنظام الدوام الصباحي والجزء الأخر يعملون بنظام الدوام المسائي.

أهمية تخفيض ساعات العمل لتلك الفئات

قام مجلس النواب المصري بمناقشة تطبيق مادة داخل قانون العمل تسمح لبعض الفئات من العاملين داخل القطاعات الحكومية بتخفيض ساعات العمل الرسمية بمعدل ساعة يومياً؛ لاحتياج هذه الفئات إلى تقليص ساعات العمل الرسمية وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم سواء كانوا من أصحاب الهمم أو لديهم أبناء من أصحاب الهمم وهم المسؤولون عن رعايتهم، إضافة إلى السيدة الحامل أو المرضعة التي تحتاج إلى العمل مع تخفيف الضغوطات اليومية التي تتحملها هذه السيدة العاملة؛ ليأتي قانون العمل الجديد للعمل بشكل رسمي على مساندة هؤلاء العاملين والاهتمام بتخفيف أعباء العمل عنهم ومساعدتهم على مواصلة العمل داخل القطاعات الحكومية بشكل يومي مع توفير بعض الوقت لتلبية احتياجاتهم الحياتية.