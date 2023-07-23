استقبل الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 عبر كافة الأقمار الصناعية

إن مجموعة قنوات أبوظبي من أهم القنوات التي تقوم بإعلان مباريات كرة القدم وهي لها جمهور كبير في أنحاء الوطن، حيث يبحث الأشخاص عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية والتي تقوم ببث المحتوى التلفزيوني مجانًا دون الحاجة إلى اشتراك، وسبب هذا قد عملت على جذب الملايين من المشاهدين في أنحاء الوطن العربي كله، وهي في العادة تحرص على تنقية المعلقين بدقة شديدة لأنها تعمل على إرضاء الجمهور.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تقع القناة من بين أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، والتي تعمل على إعلان محتوى يخصها من الإمارات، فهي تهتم بإذاعة الكثير من البرامج الخاصة بالرياضة، كما أنها تعمل على بث مباريات كرة القدم، كما أنها تذيع مباريات السلة والعديد من الألعاب الأخرى التي تنال اهتمام المشاهدين، وفي سياق هذا تجمع قناة أبوظبي برامج ومباريات كثيرة، والتي تكون بجوار بثها لأفضل المباريات المحلية والدولية في الدوري الأوروبي والإماراتي.

فيرغب العديد من جمهور كرة القدم في الحصول على ترددها، حيث أنها سوف تذيع مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم، وهذا مع وقت قيام مباريات كأس العالم في الإمارات، ويريد الكثير من الجماهير معرفة طريقة تنزيل القناة حيث إنها تبث مباراة الهلال في المونديال، وهذا بعدما قامت القناة بنشر أنها حصلت على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم بصورة حصرية عن طريق الشاشة على قمر صناعي نايل سات وعرب سات، وهذا الأمر عمل على تلقي استحسان من كافة المشاهدين وجماهير الكرة بصورة عامة.

ترددات قناة أبو ظبي

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات:

التردد 11526 H.

معدل الترميز 27500.

أفقي.

معامل الخطأ ⅚.

الجودة HD.

تردد القناة على عرب سات:

التردد 11804 H.

معدل الترميز 27500.

أفقي.

الجودة HD.

المعامل 3/4/.

تردد القناة المفتوحة 1،2:

التردد 12467.

أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل الخطأ 6/5.

تردد القناة على هوت بيرد: