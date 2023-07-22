تنزيل تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry لمتابعة اجمل مغامرات ابقي والفار

تحديث تردد قناة توم وجيري الجديدة لعام 2023 على القمر الصناعي نايل سات، هو موضوع شغف العديد من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي. يُعَتَبَر هذا الإصدار من القناة محبباً للقلوب، سواءً للصغار أو الكبار، بسبب مجموعة الأفلام الممتعة التي تقدمها والتي تنال إعجاب الجميع. ويُلاحَظ أن الكرتون يتناسب مع مختلف الأعمار، حيث يُعَتَبر مصدرًا للتسلية والترفيه لجميع فئات المشاهدين، بالتالي، نُقَدِّمُ لكم هنا التردد الحصري الجديد لقناة “توم وجيري” على نايل سات.

قناة توم وجيري

تتميز قناة “توم وجيري” بمكانتها الرائدة بين القنوات الشهيرة، فهي تحمل اسماً يُعتبر رمزاً لعالم الكرتون حول العالم، والذي يتابعه الملايين من المشاهدين من جميع أرجاء الكوكب. تُقدِّم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي اهتمامات واحتياجات جميع المشاهدين، ويتميز كرتون “توم وجيري” بتاريخه العريق، تردد قناة توم وجيري حيث تم عرض أول حلقاته في عام 1940، ومنذ ذلك الحين اكتسب شهرة كبيرة، حصد الكرتون العديد من الجوائز، بما في ذلك سبعة جوائز أوسكار، أربعة منها حصل عليها بشكل متتالٍ.

تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry

تتمتع القناة بجدول بث مستمر على مدار اليوم، حيث يتم عرض المحتوى الرائع الخاص بها بجودة قياسية SD. وما يجعلها أكثر جاذبية للمشاهدين هو أنها قناة مجانية تستمتع بها الجميع دون الحاجة إلى الاشتراك فيها أو دفع أي رسوم.

استقبل تردد قناة توم وجيري الان عبر النايل سات من خلال ادخال البيانات التالية:

التردد على القمر الصناعي نايل سات يكون: 11354.

معدل الترميز الخاص بالقناه: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

نوع الاستقطاب: رأسي.