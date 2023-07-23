هنا رابط نتائج التاسع 2023 حسب الاسم موقع وزارة التربية السورية Moed gov sy برقم الاكتتاب

تعلن وزارة التربية والتعليم السورية عن انتهاء عمليات التصحيح الحصول على نتائج التاسع 2023 حسب الاسم لامتحانات للعام الحالي في جميع المحافظات وذلك في وقت قريب جدا، حيث أنه من المتوقع أن يتم إعلان عن النتائج عبر موقع وزارة التربية السورية خلال اليومين الحاليين، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن هذه النتائج باستخدام رقم الإكتتاب ، ولهذا سوف نتناول كافة التفاصيل عن هذه النتائج بشكل مفصل ، وكذلك خطوات الاستعلام عنها.

نتائج التاسع سوريا 2023

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية السورية بخصوص Moed gov sy نتائج التاسع 2023 فان عمليات التصحيح لإجابات الطلاب والطالبات في امتحانات الصف التاسع لشهادة التعليم الأساسي قد تمت بشكل دقيق جدا، ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بإعلان عن النتائج خلال الأيام القادمة، ويجب الإشارة إلى أن الامتحانات الرسمية للصف التاسع بدأت في الاثنين وانتهت في 15 مايو الماضي، ولهذا ينصح بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة للحصول على كافة التفاصيل الخاصة بهذه النتائج، وتستعد الوزارة لنشر النتائج عبر رابط خاص يتيح الاستعلام عن النتائج بناءً على الاسم ورقم الإكتتاب ويتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الرابط.

رابط نتائج التاسع 2023 سوريا

يمكنكم الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2023 من خلال الآتي:

الذهاب إلى منصة وزارة التربية السورية .

كتابة الاسم الخاص بالطالب.

إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

إدخال اسم المحافظة التي أجرى فيها الامتحان.

ثم النقر على زر “عرض النتيجة”.

وسوف يظهر بيان تفصيلي لدرجات الطالب بالتفصيل في كافة المواد الدراسية، وبالاضافة إلى النسب المئوية التي حصل عليها الطالب.

وأتاحت الوزارة إمكانية الاعتراض على هذه النتائج بعد ظهورها بأسبوع، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات.