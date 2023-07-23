لينك moed.gov.sy نتائج التاسع 2023 وزارة التربية سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب النتائج الامتحانية

يتم الإعلان عن نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب لذلك ازداد البحث عن رابط الخاص بهذه النتائج باستخدام الرقم الامتحاني في جميع المدن السورية، وينتظر الطلاب بفارغ الصبر الحصول على النتيجة التي تحدد مصيرهم الأكاديمي، ولهذا سوف نستعرض عبر السطور التالية كافة التفاصيل عن هذه النتائج، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

موعد نتائج الصف التاسع 2023 سوريا

يحصل الطلاب على نتائج التاسع في سوريا 2023 وفقًا لرقم الاكتتاب، حيث أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن النتائج سوف تظهر قبل يوم الجمعة المقبل، حيث أنها تظهر خلال هذا الأسبوع الحالي بعد اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وأكدت مصادر في الوزارة أن عمليات تصحيح الأوراق مازالت جارية وستنتهي في وقت قريب لإعلان نتائج التاسع وذلك بعد الإعلان عن نتائج جميع التخصصات العلمية والأدبية والشعب الأخرى للبكالوريا يوم الاثنين الماضي.

رابط نتائج التاسع سوريا 2023 وزارة التربية

يتم الإستعلام عن النتائج التي تظهر برقم الاكتتاب ويمكن الحصول عليها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم .

. ابحث عن أيقونة النتائج الامتحانية التي تظهر في أعلى الصفحة وانقر عليها.

ستظهر قائمة بالسنوات، اختر دورة 2023.

اختر نتائج الدورة الأولى.

اختر المحافظة التي تتبع لها الطالب.

اكتب بعد ذلك رقم الاكتتاب الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك.

انقر على أيقونة البحث للحصول على هذه النتائج في سوريا حسب الاسم الثلاثي.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر لك النتائج بناءً على الاسم الثلاثي الخاص بالطالب، وقد يسرت الوزارة على الطلاب موقعا خاصا للحصول على النتائج بدلا من التوجه إلى المدارس للحصول عليها تجنبا من التكدس والازدحام، وهذا من أجل توفير الوقت والجهد على الطلاب.