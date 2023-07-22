تردد قناة اليرموك 2023 الناقلة لـ المؤسس عثمان على القمر الصناعي نايل سات

قناة اليرموك هي قناة فضائية أردنية تبث من مدينة عمان، تبث القناة برامج متنوعة من الأخبار والبرامج السياسية والرياضية والفنية والثقافية والترفيهية، كما تبث القناة برامج تعليمية للأطفال والكبار.

تبث قناة اليرموك على مدار 24 ساعة على مدار الأسبوع، تبث القناة على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن استقبالها في جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة اليرموك على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معلومات عن قناة اليرموك

يمكن للمستخدمين أيضًا مشاهدة قناة اليرموك عبر الإنترنت من خلال موقعها الرسمي على الويب أو من خلال تطبيقاتها على الأجهزة الذكية.

تحظى قناة اليرموك بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من المشاهدين، تتميز القناة ببرامجها المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، كما تتميز القناة بتقديمها للأخبار والبرامج السياسية بشكل موضوعي ونزيه.

تعتبر قناة اليرموك من أهم القنوات الفضائية في الوطن العربي، حيث تلعب دورًا مهمًا في تشكيل الرأي العام، كما تساهم القناة في نشر الثقافة والوعي بين الناس.