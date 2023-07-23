HERE رابط نتائج التاسع حسب الاسم 2023 سوريا moed.gov.sy موقع وزارة التربية السورية شهادة التعليم المتوسط

الاستعلام عن نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية الرسمي حيث تظهر النتيجة خلال الأيام الحالية حيث استمرت عمليات التصحيح حاليًا حتى خلال إجازة عيد الأضحى، ويستمر العمل حتى الانتهاء من إعلان النتائج في الفترة المقبلة، والجدير بالذكر أن قد أدي 229,509 طالبًا وطالبة امتحانات شهادة التعليم المتوسط الدورة الأولى لعام 2023، حيث توزعوا على على عدة لجان في كافة المحافظات، ويمكنك الحصول على النتائج عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة فور إعلانها رسميًا، تجدر الإشارة بنا إلى أن هذه الامتحانات أجريت في يونيو 2023 وانتهت في نفس الشهر، لهذا سوف نستعرض عبر السطور التالية أهم المعلومات عن النتائج، وكيفية الحصول عليها.

نتائج التاسع 2023 حسب الاسم سوريا

وزارة التربية والتعليم السورية أعلنت رسميًا على صفحتها على فيسبوك أن نتائج التاسع سوريا 2023 ستعلن في أقرب وقت وذلك بعد أن أشارت إلى أن عمليات التصحيح في نهايتها وتم ظهور نتائج البكالوريا يوم الاثنين الماضي في تمام الساعة 12 ظهرًا، والتي تمت اتاحتها على موقع الوزارة في نفس التوقيت لجميع الشهادات العامة، ونظرًا للضغط الكبير على الموقع أثناء عمليات الاستعلام، يرجى المحاولة مرة أخرى في حالة تأخر فتح الموقع للحصول على النتيجة، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

وزارة التربية السورية قد أتاحت عددا من الخطوات للاستعلام عن نتائج الامتحانات في سوريا 2023 من خلال اتباع الآتي:

الدخول إلى رابط نتائج التاسع سوريا .

. النقر على لينك نتيجة نت

اختيار النتائج الخاصة بشهادة التعليم المتوسط.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال رقم الاكتتاب الخاص به.

النقر على عرض النتائج.

بالإضافة إلى مما سبق نجد أن وزارة التعليم وفرت تطبيقًا للنتائج الامتحانية كجزء من خدماتها الإلكترونية للطلاب حيث يمكن للطلاب الدخول إلى التطبيق مباشرةً وتنزيله على أجهزتهم، ثم تحديد الشعبة التي ينتمون إليها والاستعلام عن النتائج بكل سهولة، ويعتبر هذا التطبيق أسهل وأسرع طريقة للوصول إلى النتائج بعد إعلانها، نظرًا للضغط الكبير على موقع الوزارة الرسمي أثناء عمليات الاستعلام عن النتائج.

رابط نتائج التاسع سوريا حسب الاسم

عدد كبير من الطلاب الان يبحث عن الرابط الذي يمكنهم من القيام بالاستعلام عن النتائج من خلال المنزل حيث ان هذا الامر يتم بشكل الكتروني عن طريق كتابه رقم الاكتتاب وكذلك الاسم الرباعي كما يجب ان يكون الطالب بتحديد المحافظه التابع لها لكي يحصل على نتائج على الفور وذلك بعد اعتمادها من قبل وزاره التربيه.