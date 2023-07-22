“يكفر ذنوب سنة ماضية”.. موعد يوم عاشوراء 2023 وفضل صيام يوم عاشوراء

موعد يوم عاشوراء 2023، يبحث الالاف المسلمين عن موعد يوم عاشوراء 2023 بالتزامن مع قدوم عام هجري جديد، ويحمل يوم عاشوراء فضل عظيم في قلوب المسلمين، وهناك عدد دول تحتفل بهذا اليوم على رأسهم المصريين الذي يحتفلون عن طريق عمل طبق من العاشوراء، كما أمرنا النبي الكريم بصيام هذا اليوم المبارك، واليكم من خلال تلك السطور القادمة سنتعرف على متى موعد عاشوراء 2023، فتابعونا.

موعد يوم عاشوراء 2023

وقد تم تحديد موعد يوم عاشوراء 2023، حيث سيكون عاشوراء يوم الجمعة القادمة الموافق 28 من شهر يوليو الجاري، ولهذا اليوم فضلا عظيم، حيث نجى الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام من بطش فرعون عندما شق البحر بعصاه ليغرق فرعون وجنوده، كما أوصانا الرسول بصيام ذلك اليوم الذي يكفر ذنوب سنة سابقة، فعندما دخل الرسول على يهودي ووجده صائما، فسأله عن سبب الصيام، فقال إنه احتفالا بنجاة سيدنا موسى عليه السلام وقومه من عذاب فرعون، فهو شكر لله، ليرد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم “أنا أولى بموسى منكم”، وصام هذا اليوم، وأوصى المسلمين بصيام هذا اليوم، مع يوم قبله أو بعده لعدم التشابه باليهود.

فضل صيام يوم عاشوراء

وعن فضل صيام يوم عاشوراء فقد ورد بالسنة النبوية صيامه تقربا من الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:”صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله”.

الاعمال المستحبة يوم عاشوراء

وهناك عدد من الاعمال الصالحة يستحب القيام بها في يوم عاشوراء، ألا وهي: